(Публікуємо мовою оригіналу)

Кто хоть однажды приезжал в Мариуполь или пересекал блокпосты, не мог не заметить огромные тетраподы, охраняющие подступы к городу. Их можно увидеть и на проселочной дороге, и в самом городе. В мирной жизни – это 25-тонные волноломы, сохраняющие береговую линию от разрушения. Во время войны они стали сооружениями заградительными, оберегающими город. Но это не безликие серые великаны: каждый из них, за редким исключением – авторская работа. Все тетраподы расписаны вручную, разными мастерами, в разной технике и цветовой гамме. Откуда появилась идея росписи тетраподов, как эти арт-объекты оказались на военных позициях, и какой новый смысл вложили в нее художники сейчас, узнавало Радио Донбасс.Реалии.

​Еще до войны, в 2013-м, когда Мариуполь праздновал 235-летие, родилась идея украсить город необычными арт-объектами. В качестве оригинальной формы был выбран тетрапод, который отливали на предприятии «Азовинтекс» для вполне мирных целей – укрепления береговой линии. Так родился проект «Твоя стихия», в котором приняли участие все желающие.

В Мариуполе, так же как и в Берлине, Лос-Анжелесе, в Киеве и Львове был вот такой прорыв: творчество – на улицы города

«Задача была украсить город расписными тетраподами. Были приглашены художники – свободные и профессиональные, дети. Тогда около 80 расписных тетраподов были расставлены на главных площадях и улицах города. Обычно произведения искусства прячутся где-то в пыльных и жарких выставочных залах, куда не каждый может попасть, или в мастерских остаются. В Мариуполе, так же как и в Берлине, Лос-Анжелесе, в Киеве и Львове был вот такой прорыв: творчество – на улицы города», – рассказывает инициатор проекта и его участница, дизайнер Марина Черепченко.

О том, что тетрапод кроме арт-объекта станет еще чем-то другим для города, никто не думал. Но пришла война. Город всеми силами старался сохранить мир и защититься от врага. Часть расписных тетраподов была вывезена с городских площадей на украинские блокпосты. Так могучие гиганты стали на оборону Мариуполя.

Тетраподы были вывезены на границы нашего города, чтобы война к нам не пришла. Так получилось, что расписные тетраподы стали символом обороны Мариуполя

«Городу угрожала опасность оккупации, все были мобилизованы. Все предприниматели, волонтеры, жители, все, кто чем мог, помогали обороне города, чтобы не пустить сюда войну. Так как тетраподы в своем строении имеют колоссальную устойчивость, они очень тяжелые – каждый весит 25 тонн, их не сдвинешь с места без специальной техники, они были вывезены на границы нашего города, чтобы война к нам не пришла. Так получилось, что расписные тетраподы стали символом обороны Мариуполя», – говорит Марина.

Уникальная и легко узнаваемая форма тетрапода вдохновила художников на создание сувениров. В творческой дизайн-студии семеро энтузиастов стали создавать маленькие копии гигантов, имеющие вполне практическое применение. Это, непосредственно расписной сувенир, это брелоки и светильники, всевозможные бутылочки для напитков и вазы для цветов, картины и мягкие подушки. Каждый сувенир – авторская работа.

«Та идея, что, как и первые тетраподы были расписаны вручную, как художники вложили в них свою энергетику и мастерство, так и маленькие сувениры расписываются вручную. Был вариант делать тираж, но потом подумали и решили, что это обесценит сувенир», – говорит дизайнер.

Выполненные в жостовском и петриковском стиле, из керамики и папье-маше, разноцветные и белые, ажурные и строгие тетраподы – сувениры за пять лет уже разъехались и по Украине, и по всему миру. Военные, туристы, творческие коллективы и гости увозят на память о Мариуполе «великана» размером с ладонь, большой брат которого до сих пор продолжает нести службу на подступах к городу.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)