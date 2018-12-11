Что может построить для украинского востока Европа? Глава МИД Украины Павел Климкин встречался накануне в Брюсселе со своими коллегами – министрами иностранных дел стран Евросоюза. Как заявил украинских дипломат, европейская помощь Донбассу и югу была для него «основным вопросом», и что ЕС «готов идти в серьезные инфраструктурные проекты». Украина, будучи одним из крупнейших транзитеров между Европой, Балканами, Турцией и СНГ, должна пользоваться именно своим положением. А также опираться на международные торгово-экономические основы, которые Россия не посмеет нарушить, считают эксперты.

Во время встречи 10 декабря в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза с украинским коллегой Павлом Климкиным обсуждалось предоставление помощи югу и востоку Украины. Во время брифинга Климкин заявил, что европейская помощь Донбассу и югу была для него «основным вопросом».

ЕС готов идти на серьезные инфраструктурные проекты, проекты по поставке воды для Мариуполя

«То, что ЕС готов идти на серьезные инфраструктурные проекты, проекты по поставке воды для Мариуполя, – для меня очень важно», – заявил журналистам Павел Климкин

Европа поможет Украине, если будет видеть в этом интерес, считает член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран. Необходимо только, чтобы страны ЕС имели в этих проектах интерес и были уверены, что деньги не будут украдены.

Сделать из Крыма остров или построить ветку Мариуполь-Одесса

Необходимо создать альтернативу морским перевозкам из Мариуполя, поскольку Керченский пролив может быть перекрыт Россией в любой момент, считает экономист. Альтернативный канал может быть не обязательно по морю. Надежная дорожная ветка в Одессу, или другой порт, минимизируют давление России, но есть и другие проекты, считает эксперт.

Один из интересных проектов – это превратить Крым в остров. Возможно усиление отдельной ветки Мариуполь-Одесса

«Один из интересных проектов – это превратить Крым в остров. Возможно даже не строительство, а усиление отдельной ветки Мариуполь-Одесса, а главное – обеспечение вагонами и подвижным составом. Этот проект дешевле, чем копать канал и делать из Крыма остров. Но проект с каналом также интересен, поскольку имеет политический подтекст», – считает Виталий Шапран

Сделать из Мариуполя и Бердянска «Порто-франко» – Россия судна не тронет

Риторика МИД Украины не поможет в решении конфликта в Азовском море, необходимы движения не в дипломатической, а в экономической плоскости, считает экономист Алексей Кущ. По его мнению, необходимо создать в Мариуполе и Бердянске свободные экономические зоны (СЭЗ «Порто-франко»). Первую скрипку в управлении СЭЗ, по мнению эксперта, нужно отдать Турции. В безопасности этих свободных портов станут заинтересованы все страны-участницы Организации черноморского экономического сотрудничества. А это 12 стран, в том числе Украина, Россия, Турция, Болгария, Румыния.

Существуют международные экономические основы, если их нарушит Россия – это будет экономическим самоубийством, говорит Алексей Кущ.

Ни один российский корабль не решится блокировать торговое судно в Порто-франко в Мариуполе или Бердянске, находящийся под управлением международных инвесторов

«Если дать Турции этот пряник и интегрировать ее в этот проект, то ни один российский корабль не решится блокировать торговое судно, которое шло бы в Порто-франко в Мариуполе или Бердянске, находящийся под управлением международных инвесторов с участием Турции. Потому что Турция контролирует Босфор, и любые недоразумения по отношению к ней приведут к тому, что российский флот будет заблокирован в Черном море», – отмечает Алексей Кущ

ЕС рассматривает Украину как своего крупного транзитера между Турцией, Южными Балканами и Беларусью. Поэтому Евросоюз будет готов вкладывать деньги в инвестпроекты, считают эксперты.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)