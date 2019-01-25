В Донецкой области нет новостроек. Компании опасаются вкладывать деньги в проекты – рядом линия фронта. «Доступное жилье» – единственную программу, призванную в Украине решить проблему жилья для переселенцев – профинансировали в прошлом году лишь на 10%. В результате, за 2018 год в Донецкой области не реализовали ни одной региональной жилищной программы. Строительство, по мнению экспертов, – базовая отрасль, и могла бы привлечь миллиарды как от граждан Украины, так и от международных инвесторов. Но в Донецкой области лишь ремонтируют разрушенные дома, а не возводят новые.

В 2018 году лишь 4 семьи переселенцев в Донецкой области получили квартиры. И то, лишь благодаря тому, что оставались какие-то новостроки с прошлых лет. Сейчас в Донецкой области нет строительства новых квартир. А ведь только новую квартиру с первичного рынка можно финансировать по льготной программе, например Государственного фонда молодежного кредитования «Доступное жилье». Строительные компании опасаются вкладывать деньги в проекты, рядом линия фронта, перспективы нестабильны. Все застройщики, которые когда-то работали на Донбассе, остались на захваченных территориях, рассказывает председатель правления Государственного фонда молодежного кредитования Сергей Комнатный.

Лишь при массовом строительстве можно будет развернуть новые мощности на подконтрольных территориях, суммы в десятки раз больше

«Строить какому-либо застройщику, зайти в Донецкую область, будь то Мариуполь, Краматорск или Покровск, придется везти технику и материалы из соседних регионов. Если везти материалы из Харьковской Днепропетровской или Запорожской областей, жилье будет становиться дороже, неконкурентоспособным на первичном рынке. Лишь при массовом строительстве можно будет развернуть новые мощности на подконтрольных украинской власти территориях. Это должны быть суммы по программам не в 10 млн., а в десятки раз больше», – считает Сергей Комнатный

Ни законодатели, ни правительство не создают государственную строительную программу, считает руководитель экспертной группы Директората социальных услуг и интеграции в Министерство Социальной Политики Украины Олеся Цыбулько. Международные доноры если не грантами, то выгодными кредитами готовы спонсировать строительство, но они даже не видят механизма – как это сделать. Министерство оккупированных территорий должно создать механизмы обеспечения жильем переселенцев. По данным ООН почти половина переселенцев-участников государственной программы «Доступное жилье» способны со временем оплатить кредит по жилью.

«Средний класс» Украины, они могут накопить, занять отдать деньги за жилье

«Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев провела исследование программы «Доступное жилье». Мы видим, что 49% людей, которые принимают в ней участие – это граждане у которых доход свыше 11 тысяч гривен в месяц. Мы понимаем, что это «Средний класс» Украины. У них доход выше среднего, они могут накопить, занять отдать деньги за жилье», – рассказала Олеся Цыбулько

В 2018 году в Украине на единственную программу для переселенцев «Доступное жилье» выделили 100 миллионов гривен. Это лишь 10% от запрошенных денег. Все строительные мощности, остались на оккупированной территории, новые подрядчики заходить не заинтересованы. Госзастройщику дают деньги только для ремонта поврежденного жилья, рассказывает директор Департамента капительного строительства ОГА Донецкой области Юрий Винокуров.

Как можно строить без решений, программ, финансирования? На сегодня самая большая программа – это реконструкция опорных школ

«Мы восстанавливали разрушенное жилье в Николаевке, Красногоровке, Марьинке. А по остальному жилью я не видел не то что денег, а даже программы. Как можно строить без решений, программ, финансирования? На сегодня самая большая программа – это реконструкция опорных школ», – сообщил Юрий Винокуров

В Донецкой области, как нигде нужно массово реализовывать жилищные программы для переселенцев и для тех, кто пострадал от разрушения жилья. И частный застройщик охотно пошел бы в этот регион, и цена на недвижимость вскоре упала бы, если бы государство из бюджета ежегодно финансировало стабильное количество квартир, считают эксперты.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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