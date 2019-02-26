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Города Донецкой области постепенно обновляют пассажирский электротранспорт. Краматорск лишился трамваев, впрочем, активно развивает троллейбусные маршруты, Дружковка лелеет свою трамвайную сеть, а Славянск планирует в этом году закупить четыре новых троллейбуса с автономным ходом.

Последние следы городского трамвая вскоре исчезнут в Краматорске. Город отказался от этого транспорта еще в 2015 году. В апреле здесь демонтируют оставшиеся рельсы, и возрождать движение звенящих вагонов не станут. Вместо этого здесь активно развивают троллейбусную сеть. На новые маршруты в отдаленные концы города выходят современные троллейбусы с автономным ходом. Такие изменения жителям города по душе.

Пользуемся всеми благами цивилизации

«У нас город всегда был обеспечен транспортом, а поселки оставались, так сказать, на отшибе. Наш поселок вообще был отрезан от города. А сейчас пользуемся всеми благами цивилизации», – радуется пенсионерка Нина Балясова.

В горсовете говорят, что модернизировать трамвайную сеть было слишком сложно и дорого. Поэтому от неё отказались. Вместо этого организовали несколько троллейбусных и автобусных маршрутов.

Машины подбирали с низким показателем выбросов. А в перспективе не исключают покупки новых электроавтобусов.

Будем присматриваться к электроавтобусам – может быть, в будущем когда-нибудь они появятся на дорогах Краматорска

«Мы замещаем трамваи троллейбусами. Это тоже электротранспорт, а те автобусы, которые мы приобретали, современные и имеют выхлопы по нормам «Евро-5». В первых числах марта мы собираемся на выставку в Киев, где будет презентация новых электроавтобусов. Поэтому будем присматриваться к электроавтобусам – может быть, в будущем когда-нибудь они появятся на дорогах Краматорска. Дорожная карта по расширению новых маршрутов в городе отрабатывается и будет внедрена», – рассказывает заместитель Краматорского городского головы Сергей Боевский.

Новые троллейбусы город получает в лизинг и за счет средств из бюджета Донецкой области. Новые троллейбусы, в том числе, и с автономным ходом, хотят закупить и в Славянске. Здесь за счет городского бюджета и средств международных банков планируют восстановить троллейбусный маршрут, который был разрушен в ходе боевых действий в 2014 году.

«Сейчас мы планируем закупить четыре троллейбуса. Это будут деньги городского бюджета. Также за средства европейских банков хотим восстановить троллейбусный маршрут №5», – говорит начальник отдела транспорта и связи Славянского горсовета Римма Макиенко.

А вот в Дружковке о троллейбусах и речи нет. Здесь развивают трамвай. Некоторые горожане не представляют свой день без этих шумящих вагончиков. Местная поэтесса Анна Мороз даже стихи им посвящает.

«Разукрашенный мишурой,

по маршрутам своим, словно мячик,

со счастливою детворой

едет новый дружковский трамвайчик».

«Новыми» местные трамваи называют очень условно. На смену 40-летним советским вагонам из Усть-Катава (Челябинская область России) пришли 25-летние чешские. Теперь это гордость местного депо, рассказывает директор предприятия «Дружковкаавтоэлектротранс» Александр Нефедов.

Чувствуется, что это – европейский трамвай

«Отличаются эти чешские трамваи от тех, что у нас были, очень многим: здесь совсем другое управление – у нас никто не умел их водить. Хорошо, что есть в коллективе вагоновожатая из Донецка. Она там на таких трамваях ездила и показала нашим местным, как это делать. Ко всему прочему чешские вагоны более комфортные, более стильные. Чувствуется, что это – европейский трамвай. Хотя он уже и с годами, но мы стараемся поддерживать эти вагоны в достойном состоянии, потому что это наше лицо», – говорит Александр Нефедов.

Три чешских вагона город купил за свои деньги, еще шесть подарили в облгосадминистрации. Переучивала местных вагоновожатых переселенка из Донецка. Кроме нее водить чешские трамваи в городе никто не умел. В горсовете не скрывают: хотели бы закупить более современные вагоны, но городской бюджет этого не выдержит. Электротранспорт дотационный, а в случае Дружковки, речь идет едва ли не о 70 процентах дотаций.

Оплата проезда покрывает 30 процентов расходов на содержание трамваев

«6 миллионов мы заложили в 2019 году на поддержку трамваев. В эту сумму входит, в первую очередь, оплата электроэнергии. В связи с ростом цен на нее, конечно, эта сумма будет меняться. Но на сегодня увеличивается собираемость стоимости проезда. И это дает нам возможность немного компенсировать затраты. Ориентировочно, оплата проезда покрывает 30 процентов расходов на содержание трамваев, остальное – дотации», – заявляет Дружковский городской голова Валерий Гнатенко.

В сфере транспортной инфраструктуры в этом году безусловным лидером может стать Мариуполь. По данным местного горсовета, в 2019-м в развитие муниципального общественного транспорта город инвестирует более 30 миллионов евро. Эти деньги позаимствовали в иностранных банках. На них хотят закупить 64 современных автобуса и 72 троллейбуса.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)