Мед і психологічна реабілітація – травмованих на Донбасі ведмедів відгодовують у Карпатах

Психологічна реабілітація, ігри і спеціальна дієта. Все це зараз проходять ведмеді, яких вилучили з приватного Покровського зоопарку три тижні тому. Про левів, яких рятують у реабілітаційному центрі на Запоріжжі, Радіо Донбасс.Реалії вже розповідало. А ведмеді проїхали через усю країну в реабілітаційний центр «Синевир» у Карпатах – там їм будуть поправляти здоров’я і нерви. Як себе почувають клишоногі?

Після утримування в тісних загонах і поганого харчування тварин із Покровського приватного зоопарку за рішенням суду забрали у власника Ігоря Падалка й відправили до реабілітаційних центрів. Частина тварин лікується в Запорізькій області.

Інші ж вирушили на лікування в «Синевир», цього разу завітаємо до них.

Ведмеді, що потрапили в Карпати, зараз потроху адаптуються і відгодовуються, розповідає їхній ветеринарний лікар Михайло Васильович.

Тварини в сумному стані

«Видно, що тварини мають гіповітаміноз, є гельмінтоураженість, є травматизм. В одного ведмедика зламана нижня щелепа. Є сліпі ведмеді, є з одним оком – тварини в сумному стані», – каже лікар.

Наразі ведмедям підбирають спеціалізований раціон і сподіваються, що скоро тварини поновлять свої звички та навички, адже ведмеді зазвичай добре адаптуються, каже ветеринар.

«У них є така фізіологічна особливість, яка дозволяє ведмедеві залягати у сплячку. У нього загальмовуються всі процеси, і їх легше відгодовувати, ніж левів. Я думаю, ми їх підгодуємо гарненько, виженемо глистів, будемо давати вітаміни після аналізів крові», – розповідає лікар.

Ведмедям потрібен тваринний білок, каже ветеринар: «Їм надається морська риба. Їхній раціон складається з різноманітних кормів – морква, яблука, чорний хліб, вівсянка, ну, і меду додаємо раз на тиждень».

А ще ведмежа дієта сезонна, розповідає Михайло Васильович. Найповноцінніший раціон – осінній, потім взимку він бідний, і всі процеси в організмі тварин сповільнюються. А вже навесні раціон стає більш насиченим, щоб клишоногі набиралися сил і починали нагулювати жир.

Крім дієти, тварини проходять і психологічну реабілітацію. Через дуже маленьке приміщення, у яких утримували ведмедів, у них змінилася поведінка і психіка.

Після звикання ми вже лікуємо нерви тваринам

«А коли у тварини порушена психіка, то з’являються хвороби. Після 30-денного карантину, коли визначаються всі їхні хвороби, вже відбувається лікування – щеплення, дегельмінтизація, вітамінотерапія, – потім другий етап: звикання тварини до дії електроогорожі. Після звикання ми вже лікуємо нерви тваринам. Це робиться таким чином: їжа розкладається по всій території вольєру, ховається під дерева, і тварина ходить, займається пошуком їжі. Таким чином, у неї відновлюється психіка, і тварина перестає виконувати стереотипні рухи», – каже лікар ведмедів.

Крім того, для реабілітації у ведмедів є спеціальні іграшки, щоб вони рухалися і почували себе як у дикій природі.

Зараз у реабілітаційному центрі чекають на рішення суду і сподіваються, що клишоногі залишаться у «Синевирі» і зможуть відновитися й забути те, що з ними сталося у Покровському зоопарку.

Вся історія про хижаків, із яких знущались:

1. Спасал или мучил? Зоозащитники требуют закрыть частный зоопарк в Покровске

2. «Обезвоживание и истощение последней стадии»: умер лев, вывезенный из Покровского зоопарка

3. «Они ненавидели людей»: спасенные хищники и их новые хозяева

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)