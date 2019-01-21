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Лев Риччи, которого, как сообщало Радио Донбасс.Реалии, вывезли из частного Покровского зоопарка в реабилитационный центр для хищников в Васильевку, умер. Зоозащитники несколько месяцев боролись за изъятие животных из частного зоопарка Игоря Падалко, однако всех спасти не удалось. Один лев умер от истощения, ещё одного не могут найти.

18 января хищников из частного зоопарка в Покровске вывезли в реабилитационный центр в Васильевку Запорожской области. Ночью 20 января в реабилитационном центре умер лев Риччи, эту информацию Радио Донбасс.Реалии подтвердил собственник реабилитационного центра Home Zoo Александр Пылышенко.

​«Несколько часов назад закончилось вскрытие этого льва. По предварительным заключениям ветеринаров, причиной смерти стало обезвоживание и истощение последней стадии. Животное уже было не в состоянии принимать пищу», – говорит Пылышенко.

«Медведь балуется и играется»

Остальные животные, которых привезли в реабилитационный центр, находятся в удовлетворительном состоянии.

«Мы радуемся, что они могут самостоятельно принимать пищу и ходить в туалет. Животные, которых привезли 18 января, в принципе, в удовлетворительном состоянии. А те, которых привезли 9 числа, у них всё хорошо. Львы набрали по 12-15 кг веса, медведь тоже в хорошем состоянии, он сейчас балуется и играется», – рассказал Александр Пылышенко.

Многие животные еще ждут переезда на реабилитацию

В Покровске остаются 5 медведей и один лев. Кроме того, в зоопарке осталось большое количество помещений, в которых есть звери. Это копытные, муфлоны, птицы и обезьяны, говорит Пылышенко, но об их судьбе сейчас ничего не известно.

«В Покровске должно было оставаться ещё два льва, но в зоопарке пропал второй лев. По заявлению Игоря Падалко, он отдал этого льва прошлому хозяину. Говорит, что адреса и телефона хозяина он не знает, поэтому неизвестно куда делся лев. Зоозащитники, в свою очередь, сообщают, что на территории частного зоопарка Игоря Падалко они не досчитались ещё некоторых животных», – рассказывает Пылышенко.

Что случилось в Покровском частном зоопарке, читайте в материале: Спасал или мучил? Зоозащитники требуют закрыть частный зоопарк в Покровске​

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)