Порятунок тварин: австрійці рятують кішок і собак, на яких в інших країнах чекає смерть

Австрійці рятують безпритульних тварин із інших країн – в тому числі з Білорусі та Росії. У самій Австрії зустріти бездомного кота чи собаку майже нереально. Усипляння тварин у цій країні можливе тільки в крайніх випадках, а якщо господар вижене вихованця з дому, то ризикує навіть потрапити за ґрати.

Ніна Вотапка, мешканка Відня, близько року тому побачила в інтернеті світлину одноокого бездомного кошеняти з російського Санкт-Петербурга, підібраного на вулиці.

«Я шукала дорогого кота – породи British silver tabby, такий собі кіт-«порш», а потім подумала: «Я що, божевільна? Краще я врятую когось!», – розповідає Ніна. – Чому не зробити щось хороше, щось краще, ніж купівля дорогого кота?»

Переправити кошеня до Відня допомогли австрійські зоозахисники. Ніна оплатила транспортні витрати.

Шлях собаки і кота: з Білорусі до Австрії

Процес відбувається у такий спосіб: коли тварина потрапляє в мінський притулок для тварин (його називають «усипальня», адже там практикується усипляння тварин, для яких не знайшли господарів), її щеплюють від сказу. Наступного дня місцеві волонтери фотографують тварин і викладають світлини в соцмережі. Фото з описом німецькою мовою також публікують у фейсбук-групі австрійської волонтерської організації Animal Care Center Lisabona.

«Так ми шукаємо людей, готових узяти тварину в сім’ю або на тимчасове утримання, або в якийсь притулок. Зазвичай ми знаходимо нових господарів в Австрії або Німеччині», – говорить волонтер організації Алекс Фолон.

Коли з’являється хтось охочий взяти кота або собаку, тварину каструють (якщо дозволяє її вік), роблять щеплення, чіпують і збирають усі необхідні документи. Всі тварини переїжджають з Білорусі до Австрії цілком легально, розповідає Алекс.

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Важливо те, що волонтери організації приходять додому до охочих узяти кота або собаку – дивляться, чи умови дозволяють це зробити.

​«Якщо тварина потрапляє безпосередньо до господаря, то частину витрат на підготовку і транспортування оплачує ця людина (наприклад, за кота – 120 євро), решту доплачуємо ми як організація», – пояснює Алекс.

Animal Care Center Lisabona існує за рахунок членських внесків, пожертвувань і грошей, зароблених її волонтерами. У них, окрім зоозахисної волонтерської діяльності, є основна робота. Алекс каже, що 13-а і 14-а зарплати повністю йдуть на утримання тварин (в Австрії практикується виплата 14 зарплат на рік).

Ще одна важлива сфера діяльності організації, крім прилаштовування бездомних тварин з Білорусі в Європу, – акції з кастрації тварин у Кобрині (Брестська область у Білорусі).

«Це найгуманніший, з нашої точки зору, шлях вирішення проблеми бездомних собак і кішок», – говорить Алекс. Сам він родом із Кобрина, тому свою діяльність пов’язав із цим білоруським містом. На запитання, чому австрійці та німці беруть тварин із інших країн, зокрема, з Білорусі і Росії, Алекс відповідає: «Вони знають про те, як у цих країнах тварин присипляють і вбивають».

«Ми рятуємо тварин, тому що вважаємо це правильним»

Доріс із Штирії (федеральна земля на південному сході Австрії) займається хворими тваринами з Австрії та інших країн, лікує і доглядає за ними. Захворювання зазвичай дуже серйозні, як, наприклад, серцева недостатність, онкологія. Доріс розповідає, що дала притулок 47 котам із Білорусі. Здоровим знайшли господарів, ті, кого не вдалося вилікувати, померли.

​«У нашому з чоловіком будинку живуть понад 90 кішок. Усі вони – інваліди, старі і хворі. Маленьких кошенят зазвичай передаємо на утримання, щойно вони одужують. Так, ми 24 години на добу тут із нашими тваринами».

Інґо та Інґрід Клуґ із міста Ґрац узяли кота і кішку після того, як помер їхній собака.

«У притулку не виявилося кішок, яким не потрібен вільний вигул, і ми знайшли наших тварин в інтернеті, через Алекса Фолона. Вони були з Білорусі: кішка – з мінської «усипальні», кіт – просто з вулиці в Кобрині. Через два тижні ми змогли їх забрати».

Коти були в ідеальному стані, вони були чіповані, кастровані і мали всі документи, наголошує Інґо Клуґ.

Інґо розповідає, що є така практика, коли німці, австрійці їдуть у відпустку до Греції, Боснії, Албанії чи Румунії, де дуже багато здичавілих вуличних собак, і привозять тварин зі собою. «Мій друг привіз із Румунії шість собак і, звичайно ж, роздав їх друзям і знайомим. Усі вони зараз мають свій будинок», – додає Інґрід Клуґ.

Сабіна, бухгалтер і зоозахисниця з Верхньої Австрії, підтверджує, що в багатьох європейських країнах є проблема безпритульних тварин. Але в Австрії, Німеччині та Швейцарії на вулицях ви їх не побачите, принаймні,собак». Так, у нас можна зустріти диких котів у селі, але їх небагато. А в Хорватії, Румунії, Болгарії, Іспанії ситуація не дуже добра», – розповідає вона.

​«Ви бачите, як я живу. Я звичайна людина. Я не знаю жодного зоозахисника в Австрії, який би щось заробляв на цьому. Це важливо, щоб люди розуміли, що ми – звичайні нормальні люди. Ми рятуємо тварин просто тому, що вважаємо це правильним», – говорить Сабіна.

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Штраф або позбавлення волі до двох років

Найбільшим притулком для тварин в Австрії управляє Wiener Tierschutzverein – неурядова організація, яка існує з 1846 року. Притулок може прийняти близько 2000-2200 вихованців, зараз там близько 1100 тварин: домашніх і диких звірів, які потрапили в біду.

«Ми також приймаємо тварин з-за кордону – з партнерських притулків в Угорщині і Хорватії. У нас є і тварини з Білорусі – це пілотний проект. Як ви, можливо, знаєте, в цих країнах все ще поширена практика вбивства безпритульних собак і кішок», – розповідає прес-секретар організації Олівер Байєр.

У притулку є тварини з Австрії: іноді їх привозить поліція або пожежники, також приносять люди, які з різних причин більше не можуть про них піклуватися. У цьому випадку вони платять притулкові певну суму на утримання вихованця. «Наш притулок не отримує грошей від держави, це трохи дивна ситуація, але факт у тому, що ми існуємо на пожертви», – говорить Олівер Байєр.

Байєр розповідає, що закон в Австрії передбачає штрафи, а також за жорстоке поводження з тваринами можуть позбавити волі до трьох років.

«Якщо людина вижене собаку з дому в мороз, то це також може загрожувати тюремним ув’язненням, адже тварина ризикує померти від холоду».

«Присипляти або іншим способом убивати безпритульних тварин чи домашніх вихованців в Австрії можна тільки в разі, коли тварина дуже-дуже хвора, і державний ветеринар дасть висновок, що страждання тварини надто великі», – пояснює прес-секретар притулку Wiener Tierschutzverein.

Олівер Байєр переконаний, що вирішити проблему з бездомними тваринами може допомогти їхня кастрація. «Звичайно, це коштує грошей. Але держава також має про це думати, – каже він. – Ми відчуваємо, що в деяких країнах, особливо в Східній Європі, чиновникам усе одно. І це велика проблема. Ми вважаємо, що вони відповідальні не тільки за людей, а й за тварин. Можливо, кращим способом вирішення проблеми безпритульних тварин є кастрація. Вбивство бездомних тварин – не наш шлях».

Оригінал публікації – на сайті «Настоящее время»

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