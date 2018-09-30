У Дніпрі зоозахисники з врятованими чотирилапими провели марш за права тварин

30 вересня в Дніпрі зоозахисники влаштували марш за права тварин. У заході взяли участь сотні дніпрян – представники усіх зоозахисних громадських об’єднань міста, волонтери, які опікуються бездомними тваринами, люди, які взяли в дім тварин з вулиці та з притулків, разом зі своїми вихованцями.

У руках вони тримали фотографії тварин і плакати з написами «Я хочу жити!», «За цирки без тварин!», «Тварина – особистість, а не іграшка»», «Сьогодні тварина, а завтра – ваша дитина!».

Скандуючи гасла на кшталт «Тварини – не іграшки», учасники акції пройшли ходою до дніпровського державного цирку, де влаштували імпровізоване дійство проти використання тварин для заробітку.

У ході акції волонтери інформували містян про запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за спричинення шкоди тваринам. Свідків знущання над тваринами закликали втручатись і звертатись до поліції.

«Цей марш для того, аби об’єднати людей навколо проблеми гуманного ставлення до тварин. Після минулого всеукраїнського маршу були внесені зміни до законодавства, але зараз ми хочемо, щоб цей закон не тільки був написаний, а й виконувався. Дуже багато проблем, які ми хочемо, щоб контролювались не тільки волонтерами, а й згори. Приміром, у Дніпрі немає жодного комунального чи державного притулку для тварин, всю цю роботу здійснюють волонтери. У нас в місті заборонені пересувні цирки з тваринами. Але потрібно контролювати й допомагати нам боротись проти жорстокого ставлення до тварин, яких лишають господарі, які опиняються на вулиці, яких збивають машини», – зазначила одна з координаторів акції Кріс Бріллінг.

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Зоозахисники також нагадували про події десятирічної давнини, коли троє неповнолітніх спершу знущались над безпритульними тваринами, викладаючи відео в Інтернеті, а потім з особливою жорстокістю вбили 23 людини.

Вони заявляли, що випадки жорстокого поводження з тваринами в Дніпрі останнім часом почастішали, однак небайдужим людям буває складно домогтись реакції правоохоронців.

«Ми обов’язково звертаємось до поліції, коли стикаємось з неналежним утриманням тварин, жорстоким поводженням, якщо тварина хвора, мучиться, перебуває в неналежному місці, наприклад, магазині. Нещодавно намагались конфіскувати тварин з незаконного МАФу, де їх були десятки. Поки домагаємось хоча б штрафу, адміністративної відповідальності. За законом, штрафу домогтись нескладно, але насправді це ціла процедура. Цього року в Дніпрі з’явилось багато садистів, живодерів, у нас була зґвалтована підлітками собака, викинута в канаву, випадки знущання над собачатами тощо», – сказав Радіо Свобода один із організаторів Локі Джей фон Дорн.

Учасники також збирали підписи під зверненням до президента України та потенційних кандидатів у президенти з вимогами заборонити використання тварин в цирках та дельфінаріях, діяльності хутрових ферм, жебракування з тваринами, відмови від використання живих тварин для експериментів, розвитку реабілітаційних центрів для тварин, створення зоополіції.