Программу по гуманному обращению с бездомными животными впервые реализуют в Краматорске. В течение нескольких недель харьковские специалисты стерилизуют и вакцинируют 120 животных. Однако этого недостаточно, чтобы создать в городе зону безопасности от бешенства и контролировать количество бездомных животных. Власти города планируют потратить на стерилизацию бездомных собак миллионы гривен, в зоозащитники сомневаются в эффективности выбранного чиновниками пути.

Собаки с желтыми клипсами в ушах начали появляться в Краматорске. Это знак того, что животное привито и стерилизовано. Такую кампанию в городе проводят впервые, и горожанам по нраву такое обращение с бездомными собаками, хотя сомнения в эффективности такой работы все же есть.

Такой гуманный способ – это нормально

«Такой гуманный способ – это нормально. Со временем они просто вымрут, да и все. Но всех же невозможно стерилизовать. Хоть они и пишут, что 2 тысячи стерилизуют, это все равно невозможно», – считает житель Краматорска Александр Каштанов.

Ранее в городе существовал приют для брошенных собак, сейчас его содержат волонтеры. Здесь животные пребывают до тех пор, пока им не найдут новых хозяев. Тех собак, которые живут на рынках или возле школ, отлавливают специалисты из Харькова, затем вакцинируют и стерилизуют в специальной операционной.

Потом отпускают на волю. После такого хирургического вмешательства животное становится спокойнее, но дразнить его все равно не советуют.

Характер собаки становится немного спокойней и мягче

«Характер собаки становится немного спокойней и мягче. То есть, это минимизирует агрессию. Но это не означает, что собаке нужно лезть в рот, забирать еду, бить ее, потому что она стерилизована и вакцинирована и она не укусит. Сто процентов такой гарантии нет», – предупреждает ветеринар Андрей Пастыка.

Вакцинация и стерилизация одного животного обходится городскому бюджету в полторы тысячи гривен. На первом этапе ветеринары обработают 120 бездомных собак. Если эта процедура покажет свою пользу для города, то местные власти готовы потратить на стерилизацию всех бездомных животных семь с половиной миллионов гривен.

Горсовет выделил 7 с половиной миллионов

«Это не единичная акция, это первый пробный шаг. Предусматривается программа стерилизации в течение трех-четырех лет порядка четырех тысяч собак. На это горсовет выделил 7 с половиной миллионов», – говорит директор коммунального автотранспортного предприятия Краматорска Виктор Мысник.

Местные зоозащитники еще в прошлом году предлагали городскому совету разработать программу гуманного контроля за количеством бездомных животных. Главной целью было создание в городе специализированного коммунального предприятия по стерилизации животных. Чиновники же предпочли привлекать специалистов со стороны.

Для стабильного результата нужна постоянная работа

«Возможно, пригласить одноразово для стерилизации какого-то количества собак – это будет дешевле по сумме. Но нас всегда интересует конечный результат. Для стабильного результата нужна постоянная работа», – рассказывает председатель благотворительного фонда «Друг» Наталья Титомир.

Общественники предлагают городским властям найти вначале деньги на объективный подсчет бездомных животных и все-таки создать собственную службу, которая бы занималась отловом и стерилизацией не только собак, но и котов. Тем временем, харьковские ветеринары, работающие в Краматорске, намерены продолжить деятельность в Покровске и даже в прифронтовой Авдеевке.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)