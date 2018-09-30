У Запоріжжі відбувся марш за права тварин, під час якого зоозахисники пройшлися центральним проспектом міста від Фестивальної площі до бульвару Шевченка.

Активісти вимагають на законодавчому рівні заборонити використання диких тварин у розважальних цілях, запровадити більш жорстке покарання за жорстоке поводження з тваринами тощо.

«Ключові вимоги – це заборона використання тварин у цирках та дельфінаріях, заборона хутряних ферм та притравочних станцій, заборонити використання тварин у контактних зоопарках, для фотопослуг, розвивати центри утримання тварин, що постраждали від людини та її діяльності, заборонити евтаназію для регулювання чисельності безпритульних тварин, створити зоополіцію. Є підготовлені законопроекти. Дуже сподіваємося, що вони будуть винесені на цю найближчу сесію (Верховної Ради – ред.) і вони будуть розглянуті. Це також одна з наших вимог, що розглянули найближчим часом», – розповіла співорганізаторка Юлія Галілєва.

Учасники акції також під час маршу збирали підписи городян під петицією до центральних органів влад з основними вимогами акції.

Аналогічні акції зоозахисників сьогодні проходять в Києві та в більшості обласних центрів України.

Марш за права тварин українські зоозахисники проводять вдруге.

У 2017 році набув чинності закон, який передбачає суворіше покарання за правопорушення проти тварин. Новий закон передбачає накладення штрафу від 300 до 500 неоподаткованих прожиткових мінімумів, згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України («Жорстоке поводження з тваринами»), також карається позбавленням волі від п’яти до восьми років. Розмір штрафу і строки позбавлення волі збільшені.

Водночас зоозахисники вважають, що чинні українські закони занадто м’які до тих, хто кривдить живих істот.

4 жовтня в світі відзначають День захисту тварин.