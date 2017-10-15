У низці міст України проходять марші за права тварин

У низці українських міст, зокрема в Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові і Києві, відбуваються марші за права тварин.

Як заявляють організатори заходу, подія покликана об’єднати зоозахисну спільноту та «заявити владі і громадськості, що тисячі українців готові боротися за гуманність і права тварин».

Учасники маршу закликають владу запровадити дієві механізми боротьби з живодерами, звернути увагу українців на гуманне ставлення до тварин.

Люди скандують гасла «За гідне покарання для живодерів!», «За справжні закони на захист тварин!», «Захист тварин – справа честі людей» та інші.

Крім того, організатори збирають підписи під «Універсалом за права тварин».

У серпні президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає суворіше покарання за правопорушення проти тварин. Новий закон передбачає накладення штрафу від 300 до 500 неоподаткованих прожиткових мінімумів, згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України («Жорстоке поводження з тваринами», також карається позбавленням волі від п’яти до восьми років. Розмір штрафу і строки позбавлення волі збільшені.

Водночас зоозахисники вважають, що чинні українські закони занадто м’які до тих, хто кривдить живі істоти.

4 жовтня в світі відзначають День захисту тварин.