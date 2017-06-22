Київрада проголосувала за права котів жити у підвальних приміщеннях

Евеліна Михайленко

Депутати Київської міської ради проголосували за рішення «Про деякі питання безпритульних котів у місті Києві». За права безпритульних тварин зоозахисники боролися півроку. Для цього активістка Вікторія Кирилюк створила електронну петицію про визнання котів частиною екосистеми. За декілька місяців вона зібрала 10 тисяч голосів киян і пройшла комісії міської ради.

81 депутат Київської міської ради проголосував за права безпритульних котів. Зоозахисниця Вікторія Кирилюк 20 грудня створила електронну петицію про визнання котів частиною екосистеми міста, яка набрала необхідну кількість голосів від киян.

«Перш за все, петицією ми хотіли визнати котів частиною екосистеми міста. Адже фауна, яка знаходиться в місті, вона і є екосистемою – це і коти, і собаки, і комахи, і їжачки. Але дуже багато людей цього не розуміють», – зауважує Вікторія Кирилюк.

Активісти зазначають, що котів заживо замуровують у підвалах, труять, вивозять напризволяще.

Колись навіть вагітну кішку довелось взяти до себе, вона народила кошенят

Киянка Тетяна Долбіна нещодавно прихистила покинуте кошеня. Вона розповіла: «Тижня два тому його знайшла сестра подружки на вулиці. Мені довелося взяти кошеня додому, бо шкода. Ми ніколи не брали з притулку і не віддавали. Тому воно залишиться у нашій родині. Але це не перший випадок. Ми живемо на першому поверсі і до нас часто заходять коти. Колись навіть вагітну кішку довелось взяти до себе, вона народила кошенят».

В рішенні прописано заборону замуровувати продихи підвалів

«Насамперед в рішенні прописано про заборону замуровувати продихи підвалів, залишаючи віконця для входу котів, щоб вони мали вільний доступ до підвалів. Оскільки вони ще й виконують дуже важливу функцію, як дератизацію підвальних приміщень: ловлять гризунів і тим самим покращують санітарний стан підвалу», – каже Вікторія Кирилюк.

Депутат Київської міської ради, член екологічної комісії Олексій Новіков зазначає, що ЖЕКи, ЖБК та ОСББ мусять перевіряти підвали та горища, щоб уникнути загибель котів.

«У чому проблема? Коли люди нарікають на котів у житлово-комунальні господарства, то робітники вирішують просто заварити те чи інше підвальне приміщення. Відтепер, керівництво ЖКГ мусить заборонити таке поводження з тваринами», – каже Олексій Новіков.

Депутат Київради також додав, що в Дарницькому районі будується центр, куди зможуть привозити безпритульних тварин. Там здійснюватимуть як стерилізацію, так і шукатимуть господарів для безпритульних тварин.

Комунальні підприємства «Притулок для тварин» та «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» мають відповідати за чисельність тварин, стерилізуючи, вакцинуючи та візуально ідентифікуючи їх. На ці функції передбачені як позабюджетні кошти, так і гроші з міського бюджету на відповідний рік.