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30 Вересень 2018, Київ 19:25
Фотогалереї

Хто відвідав марш за права тварин у Києві цього року – фото

У Києві кілька тисяч осіб взяли участь у акції «Всеукраїнський марш за права тварин – 2018», аби стати на захист прав не лише своїх домашніх улюбленців, а і тварин, що утримуються в неволі, стають піддослідним матеріалом для тестування продуктів побуту, використовуються як матеріал для виготовлення одягу для людей.

Учасники тримали в руках плакати із гаслами «В Україні залишилося 300 ведмедів», «Будь їх голосом!», «Не тестуй на мені свою помаду», «За цирк без тварин», «Твоя шуба кричала перед смертю» та інші.

Слухайте також: Навіщо виходити на марші за права тварин?

Завершився марш на Софійській площі, де організатори зачитали 8 вимог.

Як повідомляється на сторінці організаторів акції UAnimals, окрім столиці, аналогічні акції відбуваються у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Чернігові, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку, Миколаєві, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Ужгороді, Херсоні та Запоріжжі.
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Акція стартувала у парку імені Шевченка, потім активісти пройшли маршем до Софійської площі
2 Акція стартувала у парку імені Шевченка, потім активісти пройшли маршем до Софійської площі
Багато учасників прийшли на акцію зі своїми домашніми улюбленцями: собаками, котами і навіть мишками чи лисицями
3 Багато учасників прийшли на акцію зі своїми домашніми улюбленцями: собаками, котами і навіть мишками чи лисицями
Питання виготовлення хутра стало одним із найбільш актуальним цього року для захисників тварин. Зокрема, до акції, українці підписували петицію про заборону виробництва хутра в Україні на сайті Верховної Ради
4 Питання виготовлення хутра стало одним із найбільш актуальним цього року для захисників тварин. Зокрема, до акції, українці підписували петицію про заборону виробництва хутра в Україні на сайті Верховної Ради
У Фейсбук-мережі стартував флешмоб, де користувачі замовляли одне одному змінити фото профілю на зображення однієї із тварин, таким чином привертаючи увагу до проблеми гідного ставлення до представників фауни, що нас оточують. Уляні Супрун, наприклад, дісталася лисиця
5 У Фейсбук-мережі стартував флешмоб, де користувачі замовляли одне одному змінити фото профілю на зображення однієї із тварин, таким чином привертаючи увагу до проблеми гідного ставлення до представників фауни, що нас оточують. Уляні Супрун, наприклад, дісталася лисиця
Були й ті, що скориставшись нагодою, шукали для бездомних тваринок люблячих хазяїв
6 Були й ті, що скориставшись нагодою, шукали для бездомних тваринок люблячих хазяїв
Ходу людей &laquo;очолив&raquo; пес :)
7 Ходу людей «очолив» пес :)
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В Марші взяли участь кілька тисяч жителів Києва та гостей столиці
10 В Марші взяли участь кілька тисяч жителів Києва та гостей столиці
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Щороку кількість прихильників маршу за права тварин зростає
12 Щороку кількість прихильників маршу за права тварин зростає
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Цього року такі акції одночасно відбувалися і в інших містах України:&nbsp;Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Чернігові, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку, Миколаєві, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Ужгороді, Херсоні та Запоріжжі
14 Цього року такі акції одночасно відбувалися і в інших містах України: Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Чернігові, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку, Миколаєві, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Ужгороді, Херсоні та Запоріжжі
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Деякі учасники акції &laquo;перевтілювалися&raquo; в лисиць...
16 Деякі учасники акції «перевтілювалися» в лисиць...
... та слонів
17 ... та слонів
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