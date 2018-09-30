Хто відвідав марш за права тварин у Києві цього року – фото

У Києві кілька тисяч осіб взяли участь у акції «Всеукраїнський марш за права тварин – 2018», аби стати на захист прав не лише своїх домашніх улюбленців, а і тварин, що утримуються в неволі, стають піддослідним матеріалом для тестування продуктів побуту, використовуються як матеріал для виготовлення одягу для людей.
Учасники тримали в руках плакати із гаслами «В Україні залишилося 300 ведмедів», «Будь їх голосом!», «Не тестуй на мені свою помаду», «За цирк без тварин», «Твоя шуба кричала перед смертю» та інші.
Слухайте також: Навіщо виходити на марші за права тварин?
Завершився марш на Софійській площі, де організатори зачитали 8 вимог.
Як повідомляється на сторінці організаторів акції UAnimals, окрім столиці, аналогічні акції відбуваються у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Чернігові, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку, Миколаєві, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Ужгороді, Херсоні та Запоріжжі.
Учасники тримали в руках плакати із гаслами «В Україні залишилося 300 ведмедів», «Будь їх голосом!», «Не тестуй на мені свою помаду», «За цирк без тварин», «Твоя шуба кричала перед смертю» та інші.
Слухайте також: Навіщо виходити на марші за права тварин?
Завершився марш на Софійській площі, де організатори зачитали 8 вимог.
Як повідомляється на сторінці організаторів акції UAnimals, окрім столиці, аналогічні акції відбуваються у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Чернігові, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку, Миколаєві, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Ужгороді, Херсоні та Запоріжжі.
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