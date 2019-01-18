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Зоозащитники Покровска собирают подписи за закрытие частного зоопарка на территории города. По заявлениям зооактивистов, владелец жестоко обращается с дикими животными. А тот, в свою очередь, утверждает, что у него просто хотят забрать зверей, которых он, наоборот, спасал – и нажиться на этом. Что ждёт львов, медведя и краснокнижных пеликанов?

В Покровске требуют закрытия частного зоопарка Игоря Падалко. По мнению активистов, животные в опасности. Их нужно немедленно спасать, считает активистка Оксана Шаронина. У владельца, говорит она, нет средств на содержание животных, и существует зоопарк на пожертвования, говорит Шаронина.

«Несмотря на то, что у него нет денег, он всё равно собирал животных по всей Украине. Ему начали привозить из цирков зверей, которых некуда деть», – говорит она.

По словам Оксаны Шарониной, животных содержали в транспортных клетках, в которых их привозили. Но активисты пытались помочь улучшить условия.

Есть медведь, у которого нет глаза и рана на голове

«Одна девочка собрала деньги и привезла ему на 30 тысяч металла. А когда мы приехали 2 ноября, то этот метал так и лежал, он не сделал вольеры. Мишки продолжали сидеть в маленьких клетках. Условия там просто ужасные, все животные травмированные. Есть медведь, у которого нет глаза и рана на голове», – рассказывает Шаронина.

Как говорят активисты и зоозащитники, они написали более 500 заявлений и в Министерство экологии, в СМИ и даже в Европарламент. На данный момент против Игоря Падалко ведётся следствие по статье «жестокое обращение с животными».

Сам же Игорь Падалко обвинения отрицает и говорит, что просто не успел создать условия. Поэтому передаёт животных на содержание в центр реабилитации в Запорожскую область до апреля, пока не построит вольеры.

Животных я привозил в транспортных клетках, в которых они жили в цирке

«У меня все животные с документами. Есть договор с нашей ветеринарной службой. Животных я привозил в транспортных клетках, в которых они жили в цирке – это где-то метр двадцать на метр двадцать. Дальше я уже самостоятельно строил просторные вольеры. По закону, это где-то 30 метров квадратных. Практически всё содержание животных идёт за счёт личных сбережений. Есть, конечно же, и добрые люди, которые откликаются. То корм привезут, то стройматериалы. Ведь люди понимают, что я это делаю для всех и за свой счёт тяну такой груз» – говорит Падалко.

Видео снятое активистами в зоопарке в ноябре 2018 года

По словам Игоря Падалко, все претензии в его адрес начались после того, как к нему в зоопарк приехала экскурсия и людей возмутило то, что животные живут в клетках. А та помощь, которую привезли активисты после посещения, не подходит для строительства вольеров, говорит Падалко.

«Я им объяснил, что цирки закрываются, и животным надо где-то жить. Они стали интересоваться, сколько стоит сделать вольер. Сказали, что они мне помогут. Они дали объявление в интернете и собирали деньги на свою собственную карту. И привезли нам проволоку толщиной 10 миллиметров. Хотя для медвежьего вольера используется 14-16 миллиметров. Никто не фотографировал нашу стройку, потому что людям это было не выгодно. Они провоцировали скандал, а потом сказали, что если я отдам двух медведей, то проблем не будет. Я отказался, и начались проблемы», – говорит Падалко.

В ситуацию попытались вмешаться друзья и родственники Игоря Падалко, чтобы уладить конфликт. Была созвана комиссия с представителями Министерства экологии, проведён осмотр и выставлены чёткие сроки – если до апреля Игорь Падалко не создаст условий, то зверей в зоопарке больше не будет. Временно животных забирают в реабилитационный центр города Васильевка Запорожской области.

Однако, не все уверены, что животных стоит возвращать в Покровск. Николай Головко, кум Игоря Падалко, говорит, что долгое время занимал сторону Игоря, однако, не увидев никаких изменений, изменил мнение.

Висеть на шее у кого-то – либо у бюджета, либо у доноров – это не выход

«Мне кажется, что нужно было бы сократить их количество (зверей – ред.) и не брать всех без разбору. Стать для начала успешным бизнесменом, чтобы иметь свой запас денег для того, чтобы развиваться. Либо же зоопарк должен быть монетизирован. Висеть на шее у кого-то – либо у бюджета, либо у доноров – это не выход», – говорит Головко.

Кроме того, по словам Николая, он долгое время помогал финансово Игорю, но куда уходили эти деньги – не знает.

В конфликт между зоозащитниками и Игорем Падалко вмешались и местные власти, говорит мэр Покровска Руслан Требушкин.

Я предлагал предусмотреть в парке место и взять зверей туда, чтобы сделать там городской зоопарк

«Мы помогали этой семье, когда они обращались. И сейчас мы содействовали, собирали и активистов, и кумовей, и представителя из управления экологии, чтобы Падалко отдал этих зверей. Перед этим просто у него изъяли приёмных детей. И мы уже видели, что человек доведён до отчаяния, и поэтому встречались с ним, успокаивали. Говорили, что нужно привести всё в соответствие, а мы поможем. У нас сейчас идёт реконструкция большого парка, я обращался в область, предлагал предусмотреть в парке место и взять зверей туда, чтобы сделать там городской зоопарк», – говорит Требушкин.

Но пока договорённости нет, активисты продолжают настаивать, что возвращать животных хозяину нельзя, а сам Игорь утверждает, что передаёт животных в реабилитационный центр временно, пока не построит вольеров.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)