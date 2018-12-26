«Прибери класичний цирк – це буде крах усьому». Чи готові в Україні до циркових вистав без тварин

Ірина Кононенко, Микола Квас

Вперше до Новорічних свят у Національному цирку України підготували виступи, в яких майже не беруть участь тварини. Людмила Шевченко, генеральний директор цирку, каже, що це вимушений захід.

«У нас є такі вистави – саме шоу для сцен. Але вони не затребувані. Ми в Одесі спробували – складно. Люди не звикли ходити на такі видовища. Хоч пиши «цирк» на сцені, хоч що завгодно пиши. Глядач у нас ледачий ще й до всього. Я думаю, що якщо зараз прибрати класичний цирк, то це буде крах усьому», – вважає Людмила Шевченко.

Міністр екології Остап Семерак розробив законопроект, у якому пропонує повністю заборонити використання диких тварин при постановці розважальних номерів у цирках, а за порушення закону запровадитиштрафи.

«Я можу це пояснити на прикладі. У дитинстві ми часто бачили, як під веселу музику ведмеді танцюють. І на перший погляд – це дуже смішно виглядає. Але якщо вникнути: як вчать ведмедя танцювати? Це страшно. Це рефлекс, який виховують у дикого ведмедя, ставлячи його на розпечену платформу, і вмикають музику», – пояснив свою ініціативу Остап Семерак.

За цирк без тварин в Україні давно виступають зоозахисники. У 2017 році активістам вдалося домогтися лише локальної заборони на використання тварин у пересувних шапіто.

Головний захисник прав тварин в Україні Олександр Тодорчук підтримує новий законопроект, але вважає, що в ньому багато недоліків, і фактичної заборони документ не запровадить.

«Зате він виводить з-під заборони пересувні звіринці. Якщо сьогодні вони працюють поза законом, то наступні 5 років вони будуть легальними», – стверджує зоозахисник. Він також вказує на неприпустимі формулювання в цьому документі: «Наприклад, зґвалтування тварин – це адміністративне порушення в новому законопроекті. Але людина, яка таке робить, повинна нести кримінальну відповідальність», – вважає Тодорчук.

У 2018 році циркачі успішно оскаржували рішення місцевих рад про заборону утримання тварин у пересувних шапіто. Адже на захист цирків виступають також і багато українців.

Гендиректор Національного цирку України пропонує компроміс: запровадити ліцензування та ретельний контроль не тільки цирків, але і дресирувальників.

«Ми бездумно підхоплюємо те, що робиться в Європі. Але в Європі це робиться грамотно і з юристами, розумієте, – каже Людмила Шевченко. – Я вважаю, що це образа моєї честі і гідності: я 50 років відпрацювала дресирувальницею, і що, мені потрібно було мати якісь звірячі, садистські нахили? Що, моя професія полягала в тому, щоб я вбивала і калічила тварин?» – обурюється гендиректор цирку.

Міністр екології України говорить, що на компроміси не піде, вінсподівається, що перед парламентськими виборами в 2019 році депутатам все-таки вдасться проголосувати за його документ. Щоправда, упродовж останніх років у Верховній Раді зареєстрували низку законопроектів щодо захисту тварин. Зокрема, проект №5283 передбачає заборону використання тварин у пересувних цирках. Уже понад два роки комітет не надає висновків щодо цього документа.

Жоден із них поки навіть не дійшов до голосування.

(Відео сайту «Настоящее время»)

На початку 2017 року в Україні розглядали законопроект, який повністю б заборонив виступи тварин у цирках через знущання над тваринами. Тоді дресирувальники і багато власників цирків були незадоволені ініціативою і заявили, що не скрізь із тваринами поводяться жорстоко.

Офіційно виступи диких тварин у цирках повністю заборонені в Австрії, Нідерландах, Бельгії, Великій Британії, кількох містах Німеччини.

У Болівії, Греції, Данії заборонені циркові виступи і диких, і свійських тварин.