Фоторепортаж: Кияни протестували щодо участі тварин у циркових шоу

У Києві біля будівлі Національного цирку України близько сотні активістів провели акцію проти використання тварин у циркових виставах. Активісти із плакатами і фотографіями тварин у циркових клітках вимагали припинити використовувати тварин у циркових виставах.

Як зазначають активісти, цього тижня у Національному цирку України новий сезон стартує із вистави «Слон та смугастий рейс». Глядачам обіцяють виступ бенгальських тигрів та інші номери із тваринами. Таким чином, як стверджують активісти, цирк продовжує не тільки «катувати» звірів, але й порушувати закон, згідно з яким, в Україні заборонено перевезення диких тварин для циркових вистав.