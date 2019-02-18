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Десять хищников – 4 льва и 6 медведей – из покровского зоопарка Игоря Падалко сейчас проживает в частном реабилитационном центре для хищников в Васильевке Запорожской области. (Подробности того, что произошло с животными в частном зоопарке Падалко – в сюжетах Радио Донбасс.Реалии) Содержание и лечение зверей взял на себя основатель центра Александр Пылышенко. Он пять раз ездил забирать животных в Покровск, однако лишь три из этих поездок были успешными. Животные находятся в васильевском реабилитационном центре временно – до окончательного решения суда по делу Игоря Падалко.

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«Традиционно бытует мнение: вот ты кормишь, поэтому тебя и любят. Так вот я его кормлю каждый день. Он ест у нас небольшими порциями все-таки, но весь день. Где-то в среднем около 10-12 килограмм мяса он съедает в день. Несмотря на то, что я сейчас являюсь для него человекам, который его регулярно кормит, он меня ненавидит», – говорит о леве Риччи основатель частного реабилитационного центра для хищников Александр Пылышенко в Васильевке, которого животное пока встречает рыком.

Лев – один из 11 хищников, перевезённых сюда из зоопарка Игоря Падалко. Сейчас хищник находиться на карантине. Приехавший одновременно с ним лев Гера – погиб. Вскрытие показало, говорит Александр Пылышенко, полное истощение организма льва. Риччи же, в отличии от своего товарища, идет на поправку, но для физического восстановления ему понадобиться еще многие месяцы, отмечает основатель реабилитационного центра.

«Когда организм попадает в такую ситуацию и ему приходится изыскивать все внутренние ресурсы для того, чтоб сердце просто билось, организм сам из себя начинает вытягивать все соки, то есть у него сейчас разрушены жировики, у него сейчас хрящевые покровы в совершенно другом состоянии. Несколько месяцев до состояния, когда он назовётся почти здоровым», – говорит Александр Пылышенко.

Месяцы для восстановления понадобятся и медведям из зоопарка Покровска, находящимся сейчас в Васильевке. Основатель реабилитационного центра отмечает, они уже успели набрать около 30 килограмм в среднем каждый.

«Каждый медведь на зиму должен набрать достаточное количество подкожного жира. Это является его личной «батарейкой», которую он использует, чтоб бороться с холодом и голодом. Они не выглядят сейчас как медведи, которые имеют жировой запас – они практически в летнем состоянии сейчас. Но то, что мы видели, когда их привезли, значительно отличалось – каждый из них был еще на несколько десятков килограмм тоньше», – говорит Пылышенко.

Лев ненавидел людей

А вот для восстановления психического состояния животных понадобятся не месяцы, а годы – после пережитого животные ненавидят людей, отмечает Александр Пылышенко. Правда, переехавший в Васильевку из Покровска одним из последних лев Лева уже начал более доверительно относиться к людям.

«Он так ненавидел людей, что во время загрузки травмировался, себе разбил нос, залил все кровью. Заранее было понятно, что просто с ним не будет, но тем не менее больше 10 дней у нас он находится, и каждый, кто у нас живет в этом сообществе людей и животных, может его спокойно погладить за бочек. То есть у него уже проснулась какая-то надежда, что все поменялось в его жизни», – говорит руководитель центра для хищников в Васильевке.

Александр Пылышенко пять раз ездил забирать животных в Покровск. Во время последней поездки он по решению суда забрал пять медведей, которых передал в центр «Синевир» в Карпаты. Говорит, что воспринимает происходящее в Покровске как просмотр фильма ужасов.

«Я каждый раз получала одну и ту же дозу непонимания, зачем нужно было доводить до этого состояния, кто все-таки мог контролировать, и на каком этапе мог прекратить страдания этих животных, и почему не меняется ничего. Во время последних наших визитов мы слышали голоса животных из фермы, нас туда не пускали. По решению суда мы могли проникнуть на территорию и изъять только 5 медведей. Судьбы всех остальных нам не известны», – делится Пылышенко.

Находиться в реабилитационном центре в Васильевке львы и медведи из Покровска будут до решения суда. Александр Пылышенко уверяет, что готов дать им постоянный приют в случае необходимости, однако надеется, что медведи все-таки переедут в «Синевир», а львы – на историческую родину – в национальный парк «Крюгера» в ЮАР.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)