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В оккупированной Макеевке похитили чиновника из Волновахи – он просто поехал проведать мать в ОРДЛО. Полиция Донецкой области открыла сразу два дела по факту – похищение человека и незаконное присвоение транспортного средства. Это далеко не первый случай исчезновения людей на неподконтрольных правительству территориях Донбасса – можно ли обезопасить себя от подобного, и как действовать родственникам пропавших?

На неподконтрольной территории Донбасса продолжают пропадать люди. В пятницу, 15 февраля, неизвестные забрали начальника Волновахского райотдела Государственной исполнительной службы Донецкой области из дома его матери в Макеевке. Жена пропавшего написала заявление в полицию. Правоохранители открыли дела сразу по двум статьям – однако, дела открыты на подконтрольной территории, а похитили человека на неподконтрольной, что сильно усложняет поиск, говорит адвокат Татьяна Иванова.

«Позитивные решения тут маловероятны, если только не выяснится, что его взяли по ошибке, в чём я сомневаюсь, учитывая, что он госслужащий на подконтрольной Украине территории», – говорит адвокат.

Молчать или шуметь?

Кроме того, Татьяна Иванова советует родственникам и друзьям пропавших на неподконтрольных территориях людей ни в коем случае не молчать. Так как вероятность в подобных ситуациях договорится с представителями группировок «ЛДНР» «по-тихому» – ничтожна.

Чем дольше родственники будут умалчивать, тем больше они потеряют времени

«Процедура такая: нужно написать в СБУ заявление, чтобы возбудили уголовное дело, и чтобы включили в списки по обмену пленными. Чем дольше родственники будут умалчивать, тем больше они потеряют времени. Если в 2015 году ещё можно было, не поднимая шума, обменять человека на уровне договорённостей военных, волонтёров или общественных организаций, то с конца 2016 года такой возможности практически нет», – говорит Иванова и добавляет, что все предложения о выкупе похищенных, скорее всего, обман, так как с 2016 года никого выкупить не удалось. А люди теряли деньги и надежду на освобождение своих близких.

Мне нужно съездить на оккупированную территорию: как быть?

Но как обезопасить себя, если возникла потребность поехать на неподконтрольную территорию? Прежде всего, нужно взвесить все риски и быть стопроцентно уверенным, что не состоишь в каких-либо списках у российских группировок. Проверить свою личность в списках «врагов ЛДНР» можно на сайтах-аналогах украинского «Миротворца», но вводить свои данные в поиск нежелательно. Лучше всего воспользоваться программой, шифрующей соединение – чтобы не светить свои данные перед сайтом – и если нет времени просматривать весь список, то вбить в поиск лишь фамилию. Но отсутствие человека в подобных списках не даёт стопроцентной гарантии, что его не могут задержать на оккупированных территориях.

По опыту, в группу риска входят: государственные служащие, работники силовых ведомств, волонтёры, журналисты, общественные активисты, политики и чиновники, некоторые врачи и преподаватели украинского языка и истории. А также родственники и однофамильцы вышеперечисленных.

​Если всё же нужно ехать, то постарайтесь не ехать на собственном авто. Хороший автомобиль может стать одной из причин похищения. Кроме того, стоит почистить аккаунты в социальных сетях. По возможности спрятать смартфон, и контроль проходить со старым кнопочным телефоном, так как на блокпостах группировок «ЛДНР» могут проверить телефоны и переписать их IMEI-номера.

Имейте проверенных людей с двух сторон линии разграничения, чтобы у них был контакт между собой в случае вашего исчезновения. Договаривайтесь к определённому времени выходить на связь с родственниками. Если используете для этого месенджеры, то убедитесь, что вы не подключены к публичному wi-fi. Даже домашняя сеть не даёт гарантий безопасности, так как интернет на неподконтрольных территориях технически контролируется с Россией. Лучше использовать, советуют екперты, мобильный интернет украинских операторов, а также зашифрованные чаты.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)