(Друкуємо мовою оригіналу)

В Донецке, Луганске и всех подконтрольных российским силам городах этот понедельник – выходной. Празднуют «День защитника отечества»: он выпал на субботу, поэтому в ОРДЛО его перенесли на понедельник. На подконтрольной территории Украины уже почти забыли, что это такое – 23 февраля. А как в Донецке? Об этом написал блогер для Радио Донбасс.Реалии.

– Еще со школьной скамьи девчонки традиционно поздравляли одноклассников с Днем защитников Отечества — так было в моем детстве. В связи с вооруженным конфликтом в Донецком регионе Украина с 2014-го уже не празднует 23 февраля. Теперь есть отдельная дата - 14 октября, День защитника Украины. Зато на подконтрольной «ДНР» территории 23 февраля вот уже пятый год отмечают с особым размахом. Поздравляют даже тех, кто никогда не служил в Красной армии.

В оккупированном Донецке по-прежнему все военное – сейчас в тренде. Звания, мода в одежде, мероприятия, радио- и телепередачи на военную тематику – все это делает город еще более милитаризированным. Хотя жители ОРДЛО уже устали от «военщины», неразберихи с документацией, выплатами пенсий и от прочих проблем, которые возникли после создания псевдогосударства. Многие «военнослужащие» тоже устали от войны. Тут еще и в общественном транспорте до сих пор звучат призывы вступать в «армию ДНР» на срочную службу или по контракту…

Накануне в Донецке традиционно возложили цветы к памятникам Гурову и Гринкевичу. Тут были и дети с красными галстуками. Все, как в Советском Союзе. Отгремели концерты в городах с участием российских исполнителей. Вечером по такому случаю – салют. Более того, 25 февраля сделали выходным днем на всей территории, подконтрпольной «ДНР».

В Донецке модно «служить», ведь за это, по нынешним меркам, платят неплохие деньги – от 15 тысяч рублей

В школах «ДНР» культивируются военно-патриотические игры: например, «Зарница». А еще в Донецке сейчас модно «служить». Ведь за это, по нынешним меркам, платят неплохие деньги – от 15 тыс. рублей (7 тысяч гривен). Но насколько оправдан такой риск? Некоторые покалеченные парни уже убедились в этом на собственном примере.

У некоторых думающих жителей оккупированной части Донбасса до сих пор есть вопрос: от кого вы нас защищаете? Ведь никто не нападал. Однако вслух такие вопросы сейчас лучше никому не задавать. Вот и получается, что в Донецке день 23 февраля считается чуть ли не одним из главных праздников в году.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)