(Друкуємо мовою оригіналу)

Военная форма, песни о долге и мечты быть танкистами, чтобы защищать свой народ от фашистов. Четвертый год на оккупированной части Донбасса детские утренники по случаю 23 февраля превращаются в пропаганду «русского мира».

В подконтрольном российским гибридным силам Донецке отметили так называемый День защитника отечества. В концертной программе – выступление танцевального детского ансамбля в военной форме, а чуть позже девочка поет песню про защитников отечества, а подтанцовка машет флагами группировки «ДНР».

«Защитники отечества

Дорога вам по жизни нелегка.

Но долг он связан с вечностью

На мужестве построены века», – поет девочка.

В Луганске детей старались не привлекать к громким концертам. Перед так называемыми военными выступали студенты. Интересно, что пели всю ту же песню про защитников отечества. Видимо, сейчас это хит ОРДЛО.

В школах Луганска прошла уже традиционная передача «Знамени Победы». Дети на камеру рассказывают о важности такого знамени, заученными фразами, выделяя, что это народная реликвия и достояние. Какого народа и почему – не указывают.

«Знамя победы – это народная реликвия, которая не дает нам забыть о тех ужасных годах Великой отечественной войны», – рассказывает восьмиклассница Екатерина.

«Это народное достояние. Это память о тех погибших, которые участвовали в войне, страшной войне, которая была 75 лет назад», – говорит шестиклассник Роман.

Листая страницы соцсетей, видишь тенденцию – во многих детских садах оккупированных территорий прошли утренники, на которых дети поздравляли пап. Где-то обошлось все обычными открытками и соревнованиями, но в большинстве случаев – танцы и песни, но обязательно в военной форме – к примеру, в садике, который подчинен так называемой «МВД ЛНР» дети маршировали в одежде цвета хаки.

В Донецке в рамках проекта «Готовимся к школе» в дошкольном образовательном учреждение ясли-сад № 296 пошли еще дальше – здесь дети носят военную форму не только на концертах. В ней и кушают, и рисуют, и играются. Даже детские сказки, такие, как «Теремок», – в военной форме.

«Мне 6 с половиной лет. Когда я вырасту, хочу стать военным. Они защищают наш мир. От фашистов», – рассказывает мальчик на камеру.

«Когда я вырасту, хочу стать медсестрой и я буду лечить бойцов», – говорит 5-летняя Алена.

«Настоящий танкист должен быть смелым, сильным и защищать всех людей», – считает четырехлетний Миша.

В конце одного из утренников дети поют:

«Хочется мальчишке в армии служить,

Хочется мальчишке подвиг совершить».

Такая волна утренников 23 февраля прокатилась не только по неподконтрольной части Донбасса, но и в аннексированном Крыму, а также по территории России.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)