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Сарафан, сруб избы, самовары и куклы. Горловским детям показывают передвижную выставку кукол «Из прошлого в настоящее», где преподносят русскую национальную культуру «как местную». Детей учат делать куклы-мотанки, рассказывают об истории родного края и устраивают чаепития с баранками. Но о чьей истории и культуре рассказывают там?

«В программе демонстрация бытовых сцен из жизни наших предков в избе, подворье и сцен традиционного праздника «Разгуляй», – такими словами маленьких горловчан и их родителей приглашают на передвижную выставку кукол «Из прошлого в настоящее». Выставку возят по библиотекам Горловки и близлежащих районов, приглашая целые школьные классы.

​«Возрождение, сохранение и пропаганда культурного наследия нашего народа», – так эту выставку называет библиотекарь Валентина Коверзнева, работница одной из районных читален, принимающей выставку.

«Ребята словно перенеслись в 19-й век, рассматривая предметы быта простых людей. Здесь и русская печь, и посуда, и сундук с добром», – пишут на страничке детской библиотеки имени Гайдара в Горловке.

Мастер-класс по изготовлению кукол проводит женщина в традиционном русском сарафане, которых на Донбассе никогда не носили. Это мастерица Ирина Бакшеева. На выставке кукол для детей в большинстве представлены куклы в традиционных русских костюмах. Тут и парень в фуражке и косоворотке, и девушка в сарафане и кокошнике, есть и несколько кукол в традиционных женских украинских костюмах.

Заселение земель в районе современного Донецка начали запорожские казаки в 17-м веке и донские – в конце 18-го века, поэтому в традиционных костюмах можно встретить элементы русского наряда, но украшенного украинскими орнаментами.

Мастерица Мила Вышиванка рассказала Радио Донбасс.Реалии: «Украинская вышиванка шилась на кокетке богато декорировалась красно-черными орнаментами. Кофты – украшали разноцветной тесьмой и кружевами. Юбки шили широкие, из красивой шерстяной ткани. Для обработки использовались ленты, а нижний край подшивали «щеточкой», которая защищала край от протирания. Нарядный фартук украшали вышивкой, мережкой, кружевом и рюшами.

Мужчины же носили туникообразные рубашки. Вышивкой украшались манишка, стоячий широкий воротник и нижний край рукавов. Характерным элементом мужского костюма Донбасса был короткий суконный жилет темных цветов, который называли «жильотка».

Мужчины Донбасса носили шерстяные брюки узкого покроя. Сапоги носили с высокими жесткими голенищами», – рассказывает мастерица.

В России же мужчины носили рубахи-косоворотки (разрез ворота сбоку, а не в центре). По мнению историка Дмитрия Лихачева, такой ворот был создан для того, чтобы нательный крест не выпадал во время работы. В Украине и Белорусии такой вид рубах был неизвестен.

Мережка, пышные рукава, вышивка и красные бусы – так выглядит женская одежда даже на экране раннего советского кинематографа. Вот как показана одежда шахтерской семьи в фильме «Я люблю» 1936 года: шахтерах Донбасса до революции.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)