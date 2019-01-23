(Друкуємо мовою оригіналу)

Ощущалось ли праздничное настроение в оккупированном Донецке? Чем заменяют люди, живущие по другую сторону линии разграничения, недостаток свободы, развлечений и денег? Об этом в письме Радио Донбасс.Реалии пишет жительница Донецка.

«Лёгкие сумерки едва успели опуститься, как городские фонари вспыхнули апельсиновым светом и открыли всю красоту заснеженных улиц вечернего Донецка. Струйки света скользнули по улицам и коснулись домов и зданий, обрисовывая их чёткие линии и сдержанные фасады. Офисные окна делового квартала зажглись редкой шахматкой, выставляя напоказ скромно приклеенные бумажные снежинки. А настоящие ажурные кристаллики в потоке ветра бесшумно падают на город и одевают его в белый парик.

Торжественно ударила нижняя подсветка драмтеатра, жёлтые и голубые огоньки иллюминации расцвели на низеньких деревьях, а главная площадь похвалилась своим новогодним достоянием – ёлкой: красавица метров двадцати пяти заиграла в гирляндах. В этом году «новые власти» решили не экономить на её художественном оформлении и электроэнергии. Как ни крути, а «столица» должна выглядеть достойно. Добавились и праздничные новинки в виде оленя с санями и трёхъярусными радужными сердцами, став элементами для фотосессии.

Собрали бюджетников, которые и подумать не могли, что дожились до такого состояния, что их заставят, как малых детей, водить хороводы вокруг ёлки вместе с Дедом Морозом

Сцена в центре Донецка теперь смотрит на улицу Артёма и не закрывает «отца революции» Ленина от народного глаза. Её праздничный антураж не обошёлся без печальных трехцветных лент и флажков (так называемый «флаг ДНР»), это давно уже неотъемлемая часть всего, что существует в Донецке, и Новый год не исключение, тем более, что старт его давал со сцены сам главарь группировки Пушилин. По этому поводу для массовки собрали бюджетников, которые и подумать не могли, что дожились до такого состояния, что их заставят, как малых детей, водить хороводы вокруг ёлки вместе с Дедом Морозом.

Замёрзшим людям, согнанным на площадь, сначала пришлось выслушать тяжёлую речь о мирном будущем, а потом ещё и подпевать приехавшим артистам «старенькие валенки». Под песни и пляски в кубанских костюмах пенсионерки по-молодецки закружили в танце под объективом местной телевизионной камеры. Интервью с места гуляния со словами благодарности за концерт и сладкие подарки теперь крутят по местному телевидению ежедневно: показывают сказочную и прекрасную жизнь в «республике» всем завистникам из «европейской неньки».

Те, у кого есть родственники, – едут к ним, те, у кого есть деньги, – едут во Львов, подальше от депрессии, за глотком свежего рождественского воздуха

Для юных дончан праздничную программу в школах продумывали, исключая все украинские традиции, даже умудрились перевести нежные украинские щедрівки в русский балаган. Полученный результат удивил родителей, которые в последнее время стали переживать о «мове», думая о будущем образовании своих чад. Сведённый до минимума по политическим соображениям украинский основательно запутал детей с написанием «ї» и апострофа. И исправлять эти пробелы в образовании, поверьте, некому, сильно уж рискованно это дело. Так и теряются потихоньку крупинки украинского, растворяясь в русском «лайне». Забываются весёлые песни и колядки, в шкафах прячутся яркие в маках вышиванки и венки, и весь рождественский вертеп становится миражом. По-настоящему окунуться в праздничную кутерьму и близкие сердцу колориты помогает лишь побег из зоны отчуждения. Те, у кого есть родственники, – едут к ним, те, у кого есть деньги, – едут во Львов, подальше от депрессии, за глотком свежего рождественского воздуха.

Слово, подкреплённое пятисотрублёвой купюрой, может открыть вам путь к свободе, и огромный портрет Сталина на дежурной будке КПП ласково улыбнётся вам на прощание

Покинуть родные пенаты дончанам сейчас стало тяжелее. «ДНР-овские» КПП-шники неповоротливо и томно прогуливаются от машины к машине: дают понять, что процедура выезда затянется надолго. Решить проблему быстрого выезда можно, для этого всего лишь надо воспользоваться двумя волшебными словами «служивый» и «браток». Слово, подкреплённое пятисотрублёвой купюрой, может открыть вам путь к свободе, и огромный портрет Сталина на дежурной будке КПП ласково улыбнётся вам на прощание.

Оставшиеся на праздничные выходные в городе дончане наслаждались настоящей зимой. Цены после смерти идейного лидера – Захарченко – сделали резкий виток вверх, гривна и доллар поднялись в курсе, и старушки ощутили это на своей мизерной пенсии, стали вспоминать «весельчака в камуфляже» доброй памятью, вовсю проклиная окаянного новоизбранного.

Дети в праздники становятся объектом для пиара. Тут и поездка на ёлку, и конкурсы с подарками, и экскурсия в музей, где «Гиви», «Моторола» и Захарченко в траурном убранстве фоторамок смотрят на подрастающее поколение. Всё лучшее детям Донбасса

Недовольные Пушилиным люди, видя, как их полностью превратили в обслуживающий персонал, за низкую зарплату окрестили своё «государство из трёх букв» новым словом «Чепушилия». Показать свою любовь к народу, как у Захарченко, у нового округлившегося главы не получается, и дети в новогодние праздники становятся хорошим объектом для пиара. Тут тебе и организованная поездка на ёлку в «столицу ДНР» детям из «серой зоны», тут тебе и конкурсы с подарками, аниматоры и экскурсия в краеведческий музей, в котором «лучшие сыны отечества» «Гиви», «Моторола» и Захарченко в траурном убранстве фоторамок смотрят на подрастающее поколение. Одним словом – всё самое лучшее детям Донбасса.

Молодёжь к этому относится как к цирковому представлению, она помнит город «до» и город «после». Их прогрессивный и бунтарский норов не прекращает бороться за свободу. Инкогнито они вешают жёлто-голубые флаги на самые высокие здания, разрисовывают гербами Украины гаражи любителей «русского мира», делают надпись «Донбас – це Україна» на фасадах, украшают город национальным орнаментом в граффити.

А на окраинах города другая жизнь. Здесь нет столько света, как в центре, и такого количества яркой иллюминации, зато тут ярче и ближе звёзды. Тут время теряется, а наступивший день всегда похож на вчерашний, вечер давит и пугает своей тишиной, делая пустые улицы глухо-немыми. Но только тут, в таком забытом местечке, где никто тебя не услышит, кроме самого Бога, можно вдохнуть прохладный Крещенский воздух и попробовать достучатся до небес, с одной просьбой: вернуть моему рано постаревшему городу молодость и жизнь, и стереть с него глубокие морщины от гусениц танков».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)