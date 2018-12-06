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Уроки права вне правового поля. Подконтрольная России группировка «ЛНР» взялась за «правовое воспитание» самых маленьких жителей оккупированной территории. Студенты «Луганской академии внутренних дел», оставшейся в Луганске, в рамках «правовой» недели знакомили учеников школ и воспитанников детских домов с их правами и обязанностями. Какое представление о правах человека формируют у детей на территории, где не действует право?

На неподконтрольной территории российские гибридные силы сформировали свою псевдоправовую систему: скопированы советские законы и кодексы, есть и своя «конституция», говорит юрист Татьяна Иванова.

«Если посмотреть мероприятия, проходившие в рамках «правовой недели», то там были мероприятия, начиная от ясель до интернатов. Они разбирали тему конвенции ООН по правам ребёнка. Где ООН и конвенция, а где «ЛНР»? Как можно в образовании, которое вне правового поля, рассматривать конвенции прав?» – говорит Иванова.

Однако, с точки зрения группировок такие шаги вполне логичны, говорит адвокат. Ведь первое, что нужно навязать людям, оставшимся на оккупированных территориях, – что так называемая «ЛНР» – это государство. Поэтому и проводятся подобные мероприятия, чтобы создать видимость того, что на неподконтрольных территориях существуют гражданские права, и они даже соблюдаются, говорит Иванова.

Это для того, чтобы у детей складывалась картинка, что они растут в отдельном «государстве», и это «государство» существует

«Это создаёт у людей ложное впечатление, что «ЛНР» признана даже на мировом уровне. И это вкладывается в головы самого младшего поколения – детские садики, школы и ВУЗы. И делается это для того, чтобы у детей складывалась картинка, что они растут в отдельном «государстве», и это «государство» существует», – считает юрист.

По её мнению, чем дольше будет продолжаться оккупация части Донбасса, тем больше риск того, что будут вырастать поколения с подобным мировоззрением. Кроме того, действия так называемых «властей» на неподконтрольных территориях свидетельствуют о том, что СССР насильственно возвращается на захваченные территории. Более того, говорит юрист, делается это со строгой отчётностью. Для этого и проводятся уроки «патриотического» воспитания, «правовые» недели и прочие мероприятия.

«Это очень опасные вещи, и мы ещё долго будем с этим работать, и разгребать последствия после того, как эти территории будут возвращены», – говорит Иванова.

О последствиях говорит и семейный психолог Елена Анпилогова: по её мнению, у детей на оккупированных территориях есть большой риск стать потерянным поколением, ведь у них формируются ложные понятия о стране и гражданстве в целом.

«Ребёнок живёт в одной реальности, когда ущемляются его права. К примеру, право выезда, то, чего нет в свободной стране. И они видят одну реальность, где их права и свободы ущемляются, но декларируют им совсем другое. Ребёнку дают двойные послания. Если ребёнок доверчивый, и верит тому, что ему говорят, то у него могут развиваться психические заболевания», – говорит психолог. У ребёнка могут начаться расстройства личностного спектра, попросту он перестанет ладить с самим собой. Так как реальность и чувства будут разными. Ребёнок будет чувствовать, что его обманывают. Кроме того, может развиться агрессивное поведение по отношению к государству, в котором он живёт.

В последствии эта агрессия будет выплеснута на кого-то

«Последствием будет агрессия. В своё время через это проходила Германия. Там была иная форма – фашизм. Но предпосылками к фашизму стало унижение из-за проигрыша в Первой мировой. А когда эта агрессия сдерживается, она вызывает желание отстоять себя. В последствии эта агрессия будет выплеснута на кого-то», – говорит Анпилогова. По её словам, чтобы не допустить потери подрастающего поколения, нужно поддерживать связь с неподконтрольными территориями, и говорить о том, что о людях помнят, их любят, и что ни в коем случае не считают этих людей врагами.

«Всё это «правовое воспитание», не подкреплённое реальностью и проговариванием того, что сейчас нарушаются эти права, потому что война не ведёт к пониманию», – отмечает Елена Анпилогова.

Психолог также говорит о том, что в последствии те дети, которые выезжают с неподконтрольной территории на свободную, могут столкнуться с проблемой самоидентификации и страхами. Как, к примеру, евреи во время Второй мировой войны, которым приходилось скрывать свою национальность, чтобы выжить.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)