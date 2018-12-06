Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Грудень 2018, Київ 21:42
Донбас.Реалії

Право на бесправие: детям в ОРДЛО говорят неправду о их правах

Информационно-указательный знак на Донбассе, поврежденный от обстрелов

Дивитись коментарі

(Друкуємо мовою оригіналу)

Уроки права вне правового поля. Подконтрольная России группировка «ЛНР» взялась за «правовое воспитание» самых маленьких жителей оккупированной территории. Студенты «Луганской академии внутренних дел», оставшейся в Луганске, в рамках «правовой» недели знакомили учеников школ и воспитанников детских домов с их правами и обязанностями. Какое представление о правах человека формируют у детей на территории, где не действует право?

На неподконтрольной территории российские гибридные силы сформировали свою псевдоправовую систему: скопированы советские законы и кодексы, есть и своя «конституция», говорит юрист Татьяна Иванова.

«Если посмотреть мероприятия, проходившие в рамках «правовой недели», то там были мероприятия, начиная от ясель до интернатов. Они разбирали тему конвенции ООН по правам ребёнка. Где ООН и конвенция, а где «ЛНР»? Как можно в образовании, которое вне правового поля, рассматривать конвенции прав?» – говорит Иванова.

Скриншот из социальной сети ВКонтакте
Скриншот из социальной сети ВКонтакте

Однако, с точки зрения группировок такие шаги вполне логичны, говорит адвокат. Ведь первое, что нужно навязать людям, оставшимся на оккупированных территориях, – что так называемая «ЛНР» – это государство. Поэтому и проводятся подобные мероприятия, чтобы создать видимость того, что на неподконтрольных территориях существуют гражданские права, и они даже соблюдаются, говорит Иванова.

Это для того, чтобы у детей складывалась картинка, что они растут в отдельном «государстве», и это «государство» существует
Татьяна Иванова

«Это создаёт у людей ложное впечатление, что «ЛНР» признана даже на мировом уровне. И это вкладывается в головы самого младшего поколения – детские садики, школы и ВУЗы. И делается это для того, чтобы у детей складывалась картинка, что они растут в отдельном «государстве», и это «государство» существует», – считает юрист.

По её мнению, чем дольше будет продолжаться оккупация части Донбасса, тем больше риск того, что будут вырастать поколения с подобным мировоззрением. Кроме того, действия так называемых «властей» на неподконтрольных территориях свидетельствуют о том, что СССР насильственно возвращается на захваченные территории. Более того, говорит юрист, делается это со строгой отчётностью. Для этого и проводятся уроки «патриотического» воспитания, «правовые» недели и прочие мероприятия.

«Это очень опасные вещи, и мы ещё долго будем с этим работать, и разгребать последствия после того, как эти территории будут возвращены», – говорит Иванова.

О последствиях говорит и семейный психолог Елена Анпилогова: по её мнению, у детей на оккупированных территориях есть большой риск стать потерянным поколением, ведь у них формируются ложные понятия о стране и гражданстве в целом.

«Ребёнок живёт в одной реальности, когда ущемляются его права. К примеру, право выезда, то, чего нет в свободной стране. И они видят одну реальность, где их права и свободы ущемляются, но декларируют им совсем другое. Ребёнку дают двойные послания. Если ребёнок доверчивый, и верит тому, что ему говорят, то у него могут развиваться психические заболевания», – говорит психолог. У ребёнка могут начаться расстройства личностного спектра, попросту он перестанет ладить с самим собой. Так как реальность и чувства будут разными. Ребёнок будет чувствовать, что его обманывают. Кроме того, может развиться агрессивное поведение по отношению к государству, в котором он живёт.

В последствии эта агрессия будет выплеснута на кого-то
Елена Анпилогова

«Последствием будет агрессия. В своё время через это проходила Германия. Там была иная форма – фашизм. Но предпосылками к фашизму стало унижение из-за проигрыша в Первой мировой. А когда эта агрессия сдерживается, она вызывает желание отстоять себя. В последствии эта агрессия будет выплеснута на кого-то», – говорит Анпилогова. По её словам, чтобы не допустить потери подрастающего поколения, нужно поддерживать связь с неподконтрольными территориями, и говорить о том, что о людях помнят, их любят, и что ни в коем случае не считают этих людей врагами.

«Всё это «правовое воспитание», не подкреплённое реальностью и проговариванием того, что сейчас нарушаются эти права, потому что война не ведёт к пониманию», – отмечает Елена Анпилогова.

Психолог также говорит о том, что в последствии те дети, которые выезжают с неподконтрольной территории на свободную, могут столкнуться с проблемой самоидентификации и страхами. Как, к примеру, евреи во время Второй мировой войны, которым приходилось скрывать свою национальность, чтобы выжить.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG