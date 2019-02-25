Російські «солдати соцмереж» і війна на Донбасі. Чому Держдума забороняє військовим смартфони?

Більше ніяких селфі – Держдума Росії заборонила військовим в армії користуватися смартфонами та іншими гаджетами. У такий спосіб солдатам і офіцерам намагаються заборонити публікувати в інтернеті дані про себе і товаришів по службі, а також розкривати місця несення служби. Сотні подібних випадків уже стали частиною доказової бази агресії Росії проти України. Чи буде тепер Кремлю легше підтримувати риторику про «їх там немає»? Журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» збирали найвідоміші селфі російських солдатів на Донбасі.

Одностайне рішення Держдуми Росії – російським солдатам і офіцерам заборонили мати на службі телефони з відеокамерою і виходом в інтернет. Одіозний член російського парламенту, лідер фракції ЛДПР Володимир Жириновський на засіданні Держдуми висловив думку, що військовим треба зробити певну компенсацію у вигляді «внутрішньоармійського інтернету».

«Можливо, вони просто не до кінця розуміють як працює законодавство, не розуміють, що тим самим вони створили колізію права. Він забороняє те, що й без того вже багато-багато років заборонено, оскільки будь-яка інформація, яка яким-небудь чином стосується військової служби, вона є інформацією, що становить державну таємницю. По-друге, вони просто реагують на постійну ось цю низку скандалів, санкції, міжнародний тиск на російську владу», – зауважує засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

Дані з відкритих джерел – величезна частина доказової бази російської агресії на Донбасі.

Літо 2014 року. Українська армія – вздовж кордону з Росією. Кожного дня офіцери і солдати ЗСУ заявляли про артилерійські удари з території Росії.

Кремль удари по Україні заперечував. Але весь цей час російські артилеристи публікували фотографії з польових таборів на кордоні – приховані стоянки техніки і гармати в бойовій готовності.

І зовсім не втримався солдат строкової служби Вадим Григор’єв – у російській соціальній мережі «ВКонтакте» так і написав: «Цілу ніч довбали по Україні». У підсумку став героєм навіть кремлівських телеканалів.

Російський державний телеканал по «гарячих слідах» зробив про Григор’єва сюжет – ніби той «давно не виходив ні в які соцмережі», а сам він у коментарі заявляв, в нього «і телефону-то нема».

«У мене і телефону-то нема, ось простий і той – не ловить, і то треба ходити, щоб зателефонувати он на ту гору», – коментував Григор’єв в ефірі телеканалу «Россия-24».

Але завдяки відкритим даними співтовариство «Інформнапалм» окрім Григор’єва ідентифікувало ще 80 його товаришів по службі з 291-ї артилерійської бригади, причетних до обстрілу України.

«Спочатку були єльцинські солдати, потім миротворці в Грузії, «ввічливі люди», зараз – «зелені чоловічки», але от лихо в тому, що наша команда показує імена, прізвища, звання та злочини, які вони зробили – цього достатньо, це злочини, які не мають термінів давності», – розповідає представник спільноти «Інформнапалм» Михайло Макарук.

Дмитро Зубов

Фотографії строковика Дмитра Зубова стали частиною доказової бази в розслідуванні трагедії малайзійського «Боїнга-777» на Донбасі у 2014 році. Військовослужбовець 147-го автомобільного батальйону (АБМО) Генштабу збройних сил Росії виклав у мережу маршрут військової колони до українського кордону.

На одному з безлічі знімків Зубова – той самий ракетний комплекс «Бук» – з якого, за даними міжнародної слідчої групи, збили пасажирський літак.

«Дали перед дембелем завдання – ось молода людина, ось тобі «Бук», ти його тарганиш до Міллерова, а потім він поїде в Україну і з цього «Бука» був збитий MH17». Він публікував активно в своєму «Контакті» фотографії, як він їде з цим «Буком», як він проїжджає Воронеж, дорожні знаки, свою програму – скільки йому залишилося до дембеля, медальки, які він за це отримав, і дивовижне розслідування вийшло», – розповідає представник спільноти «Інформнапалм» Михайло Макарук.

Бато Дамбаєв

«Бато Дамбаєвих» із нинішнього урожаю, так би мовити, солдатів ніхто не пам’ятає

Сторінка «Вконтакте» Бато Дамбаєва лягла в основу фільму Selfie Soldiers («Селфі-Солдати») американського журналіста Саймона Островського. Після боїв за Дебальцеве автори картини простежили і повторили шлях танкіста 37 мотострілецької бригади з Бурятії на Донбас. Все, згідно з його власними фотографіями.

«В Росії основна проблема військовослужбовців – це не те, що там у них мобільні телефони, а в тому, що тут непрофесійна, у великій своїй частині, армія, це люди дуже молоді, можна сказати, безвідповідальні. Коли, може бути, який-небудь із їхніх товаришів, якого вони знають особисто, попадеться на чомусь, тоді це буде для них уроком, а «Бато Дамбаєвих», я думаю, з нинішнього урожаю, так би мовити, солдатів, ніхто не пам’ятає», – переконаний американський документаліст, автор фільму Selfie Soldiers Саймон Островський.

Олексій Березін

«Привет укропам» – так фотографію «Вконтакте» 23 серпня 2014 року підписав танкіст Олексій Березін. Через кілька днів, під час боїв за Іловайськ його танк постраждає від українських військових, а журналісти «Дорожнього контролю» в підбитій машині знайдуть документи військовослужбовця 6-ї танкової бригади Росії.

«Тут російські форма, аптечка, а сам я ось сиджу на російському танку, який відбили наші бійці», – коментували українські військові на відео.

Арман Габасов

Людський фактор сильніший – солдати заводять другий профіль, беруть на службу два смартфони, один із яких здають командиру для звіту, а другий – ховають у себе

Приклад Армана Габасова свідчить про те, що навіть на власному досвіді вчаться не завжди. Восени 2017 року співтовариство «Інформнапалм» довело ​«донбаське відрядження» російського контрактника. Але через кілька місяців після викриття, у новому профілі він знову опублікував фото – частину з Ростовської області, частину з Донбасу.

«Людський фактор сильніший – солдати заводять другий профіль, вони беруть на службу два смартфони, один із яких здають командиру для звіту, а другий – ховають у себе. Можливо, ситуація трохи ускладниться, якщо крім закону буде щось іще, наприклад якась показова чистка. На зразок того, що візьмуть якогось солдата та його там засудять до якого-небудь значного реального терміну (і покажуть це максимально широко на федеральному телебаченні, щоб налякати інших солдатів) – ось тоді, можливо, якийсь ефект буде, а просто від ухваленого закону, ми вважаємо, що немає», – розповідає засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

Зараз в базі даних російської агресії проти України тільки у спільноти «Інформнапалм» більш ніж дві з половиною тисячі військовослужбовців армії Росії.

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