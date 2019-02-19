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19 Лютий 2019, Київ 13:32
Новини | Міжнародні

Держдума заборонила військовим мати гаджети і розповідати про службу

Військовим заборонили розповідати журналістам і писати в інтернеті про службу в армії

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Державна дума Росії у вівторок прийняла в третьому, остаточному читанні закон про заборону військовослужбовцям і призовникам мати при собі на службі телефони і будь-які інші пристрої для запису і зберігання інформації і підключенням до інтернету.

Крім цього військовим заборонять розповідати журналістам і писати в інтернеті про особливості служби та про колишніх товаришів по службі і їх родичів.

За документ проголосували 408 депутатів, проти не виступив ніхто.

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Публікація подібних даних в соцмережах неодноразово призводила до витоку інформації. Завдяки соцмережах журналістам, розслідувачам і експертам вдавалося отримати прямі або непрямі підтвердження перебування російських військовослужбовців 2014 року в Україні, а з 2015 року – в Сирії.

Дані з соцмереж використовували журналісти і для того, щоб підтвердити російське походження комплексу «Бук», яким збили малайзійський Boeing над Донбасом у 2014 році, а також факти російських бомбардувань цивільних об’єктів в Сирії.

На думку правозахисників, прийняття цього закону, який торкнеться і солдат-строковиків, може призвести до підвищення рівня «дідівщини» в російській армії.

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