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19 Січень 2019, Київ 01:06
Політика

Окупований Севастополь і Сирія: в Росії захотіли обмінюватися туристами

Депутати Держдуми Росії Дмитро Бєлік (крайній праворуч) і Дмитро Саблін (другий зліва) на зустрічі з президентом Сирії Башаром Асадом (в центрі), 17 січня 2019 року

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(Рубрика «Точка зору»)

Депутат Державної думи Росії від анексованого Севастополя Дмитро Бєлік розповів, що обговорював із сирійським диктатором Башаром Асадом можливість «налагодити пасажиропотік між Севастополем і Тартусом для обміну туристами».

Я вже й не знаю, чого в цій заяві пана Бєліка більше – цинізму чи дурості. Добре, я не розповідатиму йому, як Севастополь після російської анексії поступово втрачає навіть той туристичний потенціал, який був у нього до приходу окупантів, і перетворюється на провінційну військову базу з кланами московських «комісарів» і «ветеранів» спецоперації із захоплення Криму, які конкурують за «потоки». Але в цьому місті поки що хоча б війни немає! А Тартус?

Я на все життя запам'ятав діалог із однією жінкою-депутатом Державної думи Росії, яка після поїздки в Косово (тоді ще ця територія перебувала під контролем Белграда) щиро здивувалася моєму зауваженню, що в краї проживає численна албанська більшість, а етнічних сербів там усього кілька відсотків. Ну добре, можна не помітити албанців, надзвичайного стану, конфлікту – але це, виявляється, ще не пік необізнаності російських депутатів. Тому що війну – справжнісіньку війну – теж можна не помітити!

Їм, виходить, усе одно, з якою «гарячою точкою» «обмінюватися туристами», – аби вважалося, що Кремль виграв чергову війну

Якщо подивитися на карту Сирії, сьогодні вона виглядає клаптиковою ковдрою етнічного та релігійного конфлікту. Навіть у районах, відвойованих армією Асада за допомогою Росії й Ірану, районах, «відпрасованих» російською авіацією і «зачищених» головорізами з «Хезболли» і Корпусу вартових ісламської революції, зберігається висока ймовірність нових збройних виступів проти остогидлої диктатури. І ось у цю країну Дмитро Бєлік хоче відправляти туристів, яких ще нещодавно боялися відправляти до Єгипту або Туреччини. Сирія точно безпечніша, ніж Єгипет чи Туреччина? Чи мені здалося?

Можна, звичайно, було б написати, що російська пропаганда не має кордонів. Але, схоже, кордонів не має байдужість російських можновладців до своїх співвітчизників. Їм, виходить, усе одно, з якою «гарячою точкою» «обмінюватися туристами», – аби вважалося, що Кремль виграв чергову війну і зберіг при владі чергового диктатора.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Оригінал – на сайті проекту Радіо Свобода Крим.Реалії

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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