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28 Січень 2019, Київ 10:35
Донбас.Реалії

До Сирії через Крим і назад. Як бойовики планують збувати товари з окупованої частини Донбасу

Бойовики угруповань «ЛНР» та «ДНР» планують обмінюватися товарами з Сирією через окупований Крим

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Окупований Росією український Крим може стати перевалочною базою між угрупованнями «ЛНР» і «ДНР», які підтримує Росія, і Сирією. Таку гучну заяву зробив призначений Росією «глава» півострова Сергій Аксьонов. Чи насправді у сирійського маршруту для збуту товарів з окупованої частини Донбасу є перспектива? Про це – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Січень 2019 року. Ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» приїхали в окупований Росією український Крим відзначати річницю Переяславської ради. Тепер в події ХVII століття там вкладають новий зміст.

«Саме з вашої землі в 2014 році почалося об’єднання Русі. Нове об’єднання», – виголошував у Криму ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

Донбаські бойовики – часті гості в окупованому Сімферополі. «Дружать» «парламентами» і обіцяють взаємну підтримку.

«Якщо хочете дізнатися моє людське ставлення до «республік» Донбасу – то я щиро вважаю, що це такі ж «регіони Росії», як і Крим. Тільки трохи особливі й розташовані за межами юридичних кордонів», – заявив депутат Держдуми Росії Андрій Козенко.

Шлях, яким бойовики «ЛДНР» планують постачати товари до Сирії
Шлях, яким бойовики «ЛДНР» планують постачати товари до Сирії

Але тепер список «особливих» регіонів, схоже, поповниться новим учасником. Призначений Кремлем «глава» окупованого півострова Сергій Аксьонов восени 2018 року з’їздив в охоплену війною Сирію – в гості до Башара Асада, президента Сирії. Підсумок – створення спільного «торгового дому» і «Кримсько-сирійської судноплавної компанії».

Нам відомо, що планують використовувати ресурси Керченської переправи

«Із Сирії до Криму обіцяли возити текстиль, якісь фрукти, овочі. З Криму, в свою чергу, збиралися возити зерно ... Сказали, що одиницею розрахунку буде російський рубль. І нам відомо, що для функціонування цієї судноплавної кампанії планують використовувати ресурси Керченської паромної переправи», – розповідає редактор «Крим.Реалії» Олена Юрченко.

Олена Юрченко
Олена Юрченко

Але виявляється, з Криму до Сирії морем збираються возити товари з окупованої частини Донбасу. Аксьонов пообіцяв угрупованням зробити Крим перевалочним пунктом.

Чи зможуть бойовики організувати транспортування своїх товарів через Крим на Близький Схід?

Це, швидше за все, є проханням або наказом Путіна Асаду встановити ці відносини
Ігор Семиволос

«Ми чітко розуміємо, що Сирія тут не є самостійним гравцем, це, швидше за все, є проханням або наказом Володимира Путіна (президента Росії – ред.) Башару Асаду встановити ці відносини», – припускає директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

В окупованому Луганську зв’язки з Сирією поки не дуже помітні. Та й в умовно «транзитний» Крим потрапити може не кожен. Вагони довоєнного потягу «Луганськ-Сімферополь» іржавіють без діла. Дорога тепер обхідна – тільки через Росію.

«До Криму давно їздила, років 4 тому. Ще до бойових дій», – каже луганчанка.

Жінка каже, що в Криму була ще до початку війни
Жінка каже, що в Криму була ще до початку війни

«В Криму не був жодного разу. Ось влітку хочу на роботу поїхати», – відповів чоловік.

«Ну там родичі, поїдемо. Коли, правда, не знаємо. Як матеріально складеться», – зазначила жителька Луганська.

А на рівні «чиновників» зв’язки міцніють. У Луганську відкрила свій офіс «Російська громада Криму». А бойовики вже складають список товарів майбутнього кримського транзиту.

У Луганську відкрила свій офіс «Російська громада Криму»
У Луганську відкрила свій офіс «Російська громада Криму»

«З огляду на те, що Крим – це велике будівництво, то це, звичайно ж, цемент, це, звичайно ж, інші будматеріали, це можливості транзиту вугілля», – каже ватажок бойовиків «ДНР» Пушилін.

Але справа навіть не в спробах пожвавити економіку двох захоплених українських регіонів, впевнені експерти. Кремль шукає спосіб позбутися міжнародних санкцій.

Це такий гібридний спосіб переконати Захід в тому, що санкції не працюють
Ігор Семиволос

«Ми бачимо спробу зв’язати два українських окупованих регіони між собою. Тобто створити між ними такий собі міст – економічний, політичний. Це дає змогу росіянам в разі чого говорити: мовляв, дивіться, це ж два українських регіони! Вони між собою співпрацюють. Щоб у такий гібридний спосіб переконати Захід в тому, що санкції не працюють», – зауважує Ігор Семиволос.

Ігор Семиволос
Ігор Семиволос

А донбаські партнери по майбутньому сирійському трафіку невдовзі знов навідаються до Криму – з нагоди п’ятиріччя анексії.

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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