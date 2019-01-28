До Сирії через Крим і назад. Як бойовики планують збувати товари з окупованої частини Донбасу

Окупований Росією український Крим може стати перевалочною базою між угрупованнями «ЛНР» і «ДНР», які підтримує Росія, і Сирією. Таку гучну заяву зробив призначений Росією «глава» півострова Сергій Аксьонов. Чи насправді у сирійського маршруту для збуту товарів з окупованої частини Донбасу є перспектива? Про це – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Січень 2019 року. Ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» приїхали в окупований Росією український Крим відзначати річницю Переяславської ради. Тепер в події ХVII століття там вкладають новий зміст.

«Саме з вашої землі в 2014 році почалося об’єднання Русі. Нове об’єднання», – виголошував у Криму ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

Донбаські бойовики – часті гості в окупованому Сімферополі. «Дружать» «парламентами» і обіцяють взаємну підтримку.

«Якщо хочете дізнатися моє людське ставлення до «республік» Донбасу – то я щиро вважаю, що це такі ж «регіони Росії», як і Крим. Тільки трохи особливі й розташовані за межами юридичних кордонів», – заявив депутат Держдуми Росії Андрій Козенко.

Але тепер список «особливих» регіонів, схоже, поповниться новим учасником. Призначений Кремлем «глава» окупованого півострова Сергій Аксьонов восени 2018 року з’їздив в охоплену війною Сирію – в гості до Башара Асада, президента Сирії. Підсумок – створення спільного «торгового дому» і «Кримсько-сирійської судноплавної компанії».

Нам відомо, що планують використовувати ресурси Керченської переправи

«Із Сирії до Криму обіцяли возити текстиль, якісь фрукти, овочі. З Криму, в свою чергу, збиралися возити зерно ... Сказали, що одиницею розрахунку буде російський рубль. І нам відомо, що для функціонування цієї судноплавної кампанії планують використовувати ресурси Керченської паромної переправи», – розповідає редактор «Крим.Реалії» Олена Юрченко.

Але виявляється, з Криму до Сирії морем збираються возити товари з окупованої частини Донбасу. Аксьонов пообіцяв угрупованням зробити Крим перевалочним пунктом.

Чи зможуть бойовики організувати транспортування своїх товарів через Крим на Близький Схід?

Це, швидше за все, є проханням або наказом Путіна Асаду встановити ці відносини

«Ми чітко розуміємо, що Сирія тут не є самостійним гравцем, це, швидше за все, є проханням або наказом Володимира Путіна (президента Росії – ред.) Башару Асаду встановити ці відносини», – припускає директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

В окупованому Луганську зв’язки з Сирією поки не дуже помітні. Та й в умовно «транзитний» Крим потрапити може не кожен. Вагони довоєнного потягу «Луганськ-Сімферополь» іржавіють без діла. Дорога тепер обхідна – тільки через Росію.

«До Криму давно їздила, років 4 тому. Ще до бойових дій», – каже луганчанка.

«В Криму не був жодного разу. Ось влітку хочу на роботу поїхати», – відповів чоловік.

«Ну там родичі, поїдемо. Коли, правда, не знаємо. Як матеріально складеться», – зазначила жителька Луганська.

А на рівні «чиновників» зв’язки міцніють. У Луганську відкрила свій офіс «Російська громада Криму». А бойовики вже складають список товарів майбутнього кримського транзиту.

«З огляду на те, що Крим – це велике будівництво, то це, звичайно ж, цемент, це, звичайно ж, інші будматеріали, це можливості транзиту вугілля», – каже ватажок бойовиків «ДНР» Пушилін.

Але справа навіть не в спробах пожвавити економіку двох захоплених українських регіонів, впевнені експерти. Кремль шукає спосіб позбутися міжнародних санкцій.

Це такий гібридний спосіб переконати Захід в тому, що санкції не працюють

«Ми бачимо спробу зв’язати два українських окупованих регіони між собою. Тобто створити між ними такий собі міст – економічний, політичний. Це дає змогу росіянам в разі чого говорити: мовляв, дивіться, це ж два українських регіони! Вони між собою співпрацюють. Щоб у такий гібридний спосіб переконати Захід в тому, що санкції не працюють», – зауважує Ігор Семиволос.

А донбаські партнери по майбутньому сирійському трафіку невдовзі знов навідаються до Криму – з нагоди п’ятиріччя анексії.

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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