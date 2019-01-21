Сценарії повернення Донбасу: який найбільш реальний у 2019 році?

Військове загострення, добровільна реінтеграція чи миротворча місія? Повернення української влади на підконтрольну бойовикам частину Донбасу – за яким сценарієм це може статися в 2019 році? Чи можливо це взагалі в майбутньому? І на яких умовах офіційний Київ може повернути під свій контроль окуповані території? Про це – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».



П’ятий рік на вулицях Донецька панують бойовики у формі російського зразка, а на будівлях висять прапори незаконного угруповання «ДНР». Журналісти «Донбас.Реалії» запитали у донеччан: за яких умов Донбас може повернутися в Україну?

Тільки мирним шляхом

«Я вважаю, тільки мирним шляхом. Все буде залежати від нового президента і від нового парламенту України», – відповів донеччанин.

«Я думаю, Донбас не повернеться в Україну», – вважає жителька Донецька.

«Після таких побоїщ, що тут були, дітей вбивали, яка може бути Україна, скажіть, будь ласка?», – каже жінка.

«У мене є своя думка, але я її говорити не буду», – відрізав чоловік.

«Ви знаєте, це настільки складне політичне питання, що ось сюди (на камеру – ред.) я відповідати не хочу», – відповіла жителька Донецька.

Добровільна реінтеграція?

Добровільна реінтеграція – повернення на основі волевиявлення жителів окупованих територій і через спеціальний переговорний процес з представниками регіону. «Німецький сценарій» – так ще у 2015-му цей план назвали у Національному інституті стратегічних досліджень. І тоді ж його вважали утопією.

Ми повинні будемо розуміти, наскільки ми готові навіть пробачити один одного

«Після повернення цих територій до складу України – це буде довгий, непростий і водночас болісний процес. Ми повинні будемо розуміти, наскільки ми готові навіть пробачити один одного», – зазначив перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Василь Яблонський.

Що ми хочемо отримати, повернувши Донбас?

«Що ми хочемо отримати, повернувши Донбас? І ось це питання ключове. Скільки нам це коштуватиме – людських життів, ресурсів держави, політичної стійкості, зовнішньої підтримки? А наскільки економіка України, з точки зору фінансів, здатна потягнути швидке відновлення цього регіону?», – розмірковує політичний експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевіч.

Зараз, запевняють в Українському інституті майбутнього, на окупованому Донбасі створюється місцева ідентичність, свій пантеон героїв і своя ідеологія. Зламати цей ментальний бар’єр, який зростає вздовж лінії розмежування з року в рік, стає дедалі складніше.

Миротворча місія?

Миротворча місія і міжнародна перехідна адміністрація – план, який написали для Донбасу у профільному міністерстві і назвали «мирним хорватським сценарієм».

Місія направляється допомогти імплементувати Мінські угоди

«Місія направляється допомогти імплементувати Мінські угоди. Під ними є підпис Росії, є і підпис бойовиків, значить, нічого перепідписувати і перепитувати не потрібно», – каже радник міністра з питань тимчасово окупованих територій Олександр Левченко.

За підрахунками міністерства, мінімальний миротворчий контингент – це 20 тисяч військових, п’ять тисяч поліцейських і три тисячі цивільних. Фінансування – від одного до двох мільярдів доларів на рік.

Мандат місії – від лінії зіткнення до українсько-російського кордону. Це ділянка у 402 кілометри, яку «блакитні шоломи» повинні взяти під свій контроль.

«Певний час іде на виконання статті 10 Мінських угод – виведення всіх іноземних військ, незаконних формувань, їхнього роззброєння. І після цього місія вже повністю заступає і керує всією тимчасово окупованою територією. Очевидно, що мають бути проведені місцеві вибори під контролем ООН, згідно з українським законодавством, жодна партія не може брати участь, яка не зареєструється у Мін’юсті. Жоден кандидат, який не пройде перевірку, що він не є бойовиком чи він не вчинив злочин, кандидуватися просто не може», – наголосив Олександр Левченко.

Після місцевих виборів перехідна адміністрація готує передачу цих територій українській владі. Ідеальний для України сценарій, вважають експерти, але є ще інтереси Росії.

«Процес буде дуже і дуже непростий з урахуванням того, що фактично п’ять років триває окупація, і на цій території сформувалася, грубо кажучи, ворожа Україні певна соціокультурна реальність», – зауважив співдиректор програм зовнішньої політики Центру Разумкова Михайло Пашков.

Для Росії вигідно, щоб це населення було в складі України, але не мало жодної лояльності до неї

«Для Росії вигідно, щоб це населення було в складі України, але не мало жодної лояльності до державного проекту Україна. Для Росії навіть вигідніше боротися за автономію, ось боротьба за наші права, як вони кажуть, злісні «укри» нас утискають, для того, щоб ці люди не стали звичайними громадянами України саме в свідомості, я не говорю, по паспорту», – зазначив Ігар Тишкевіч.

Але, очевидно, зараз переговори про миротворців Російська Федерація призупинила до парламентських виборів в Україні.

Заморожений конфлікт?

Третій варіант називають «молдовським». Компроміс, який визнає угруповання «ЛНР» і «ДНР» стороною конфлікту і робить Донбас внутрішньою проблемою України.

Швидкий мир – це мир на умовах Путіна

«Ті люди, які говорять, що ми завтра вам дамо мир, вони підштовхують Україну до реальної війни, оскільки завтра мир – це мир на умовах Путіна. І в Україні є критично багато людей, які не погодяться ніколи на такий мир з Путіним», – зазначає Василь Яблонський.

«Заморожування конфлікту, з одного боку, зупиняє ось цей конвеєр смерті, щоденні втрати. З іншого, це рішення паліативне, це не вирішення проблеми. Це фактично заморожування рани, яку в майбутньому потрібно лікувати», – додає Михайло Пашков.

Реінтеграція Донбасу: думки киян

У Києві на майдані Незалежності ми поставили те ж запитання, що і в Донецьку – за яких умов Донбас може повернутися в Україну?

«Донбас? Ні на яких. Там вже є свій «уряд», свій народ, а тут народу без різниці, тому що тут люди живуть спокійно своїм життям, там теж, тільки ті виживають, хто як може», – відповів чоловік.

Повинна зберегтися цілісність України

«Треба йти на якийсь компроміс, можливо, на якісь умови, але, я вважаю, що повинна зберегтися цілісність України», – відповіла киянка.

«Якщо ми будемо так роздавати особливий статус, то з цього нічого доброго не вийде – ніякого особливого статусу, ні», – наголосив чоловік.

«У нас хлопці там гинуть і домовлятися… Ви знаєте, як на мене, то домовлятися можна тільки з тими людьми, які не йдуть з агресією, які не вбивають, в яких на руках немає крові», – зазначила жінка.

Згідно з даними соціальних опитувань, минулого року половина українців була готова до взаємних поступок заради миру на Донбасі. Щоправда, із застереженням – згодні далеко не на всі компроміси.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ ДОНБАС.РЕАЛІЇ: