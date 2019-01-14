Затонулий корабель в Туреччині і вугілля з окупованої частини Донбасу: що спільного

Біля берегів Туреччини тиждень тому затонув корабель з українським екіпажем. Судно під прапором Панами перевозило вугілля з російського порту Азов до турецького Самсуна. Українські чиновники заявили: цей маршрут Росія часто використовує для експорту вугілля, вивезеного з окупованих територій України. Журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» зв'язалися з врятованими моряками – чи було на борту їхнього корабля вугілля з Донбасу і куди, крім Туреччини, продають донбаський антрацит?

Вранці 7 січня турецькі рятувальники протягом кількох годин діставали з моря екіпаж корабля Volgo-Balt 214. Врятувати вдалось сімох українців, ще четверо, а також двоє громадян Азербайджану, загинули.

«Ті, хто хоч якось був на плаву, якусь дошку знайшов або лавку і був хоча б на половину не у воді, той вижив, зумів вижити, встигли їх витягнути. Решта, на жаль, змерзли», – розповів журналістам «Донбас.Реалії» деталі трагедії другий механік судна Volgo-Balt Станіслав Шевчук.

Хто якусь дошку знайшов, той вижив

За словами моряків, що вижили, все сталося миттєво. Суховантаж фактично розламало навпіл. Станіслав Шевчук додає: судна такого класу не готові до подібних штормів.

У свій останній рейс Volgo-Balt вийшов з російського порту Азов. Через Керченську протоку і Чорне море прямував до Туреччини. Катастрофа сталася за 77 миль від порту Самсун. За твердженням досвідчених моряків, це – очевидне порушення, адже корабель такого класу перебував надто далеко у відкритому морі.

«Вони не повинні залишати 50-мильну зону від найближчого берега, щоб у разі погіршення погодних умов шукати якийсь притулок. За міжнародними правилами, ніхто не може вимагати від капітана приймати рішення, які йдуть в розріз із безпекою судна, людей, вантажу і довкілля, але по факту всі прекрасно розуміють, що капітан – такий же найнятий працівник, як і всі інші», – пояснює капітан далекого плавання Олексій Бобраков.

Капітан затонулого судна загинув. Моряки, що вижили, підтверджують: у Туреччину йшли не вздовж берега, а напряму. Але, крім обставин трагедії, Україну цікавить і вантаж корабля.

На борту знаходилось три тисячі триста тонн вугілля

«Дійсно, на борту знаходилось три тисячі триста тонн вугілля. Решту можна буде коментувати за результатами слідства», – заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга в коментарі журналістам «Донбас.Реалії».

Вугілля з окупованої частини Донбасу?

В українському Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій заявили: вугілля, яке разом з судном пішло на дно, могли видобути на підконтрольній бойовикам частині Донбасу. У російські порти Азовського моря його зазвичай транспортують залізницею.

Росіяни видають липові супровідні документи, підтверджуючи факт походження цього вугілля нібито з Ростовської області

«В портах під час навантаження в судно відбувається змішування частини ростовського вугілля з більшою часткою донбаського вугілля. Росіяни видають липові супровідні документи, підтверджуючи факт походження цього вугілля нібито з Ростовської області. За це вони беруть винагороду в розмірі 5% з обороту, і далі це вугілля в відсотковому співвідношенні, напевно, відсотків 70-80 йде в Туреччину», – розповідає заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Схема, за даними міністерства, працює з весни 2017 року. Водночас, згідно з відкритими даними з російського порту Азов, за три місяці 2018-го звідти відправили на 58% вугілля більше, ніж за три місяці 2017-го. Тобто, порівняно з періодом, коли цієї схеми ще не було. Загалом минулого року експорт вугілля з Азова зріс майже на 1 мільйон 300 тисяч тонн.​

У нас є інформація, що були російські спроби вивозити змішане вугілля до європейських країн

«Ми працюємо з нашими партнерами, щоб зробити відповідне розслідування і не тільки стосовно цього, а також з деяким іншими країнами. У нас є також інформація, що були російські спроби вивозити таке міксоване, змішане вугілля і до деяких європейських країн», – каже міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Мова йде про мільйони доларів – Георгій Тука

«Донбас.Реалії» вже розповідали про схему постачання донбаського вугілля в Польщу – транзитом також через Чорноморські країни. Чи було на борту затонулого судна паливо з окупованих територій – моряки, що вижили, запевняють: їм невідомо.

«Ви зрозумійте, нам документи такі не показують і не дають на руки – це раз. По-друге, яке вугілля там, як ми можемо знати, звідки воно, воно чорне. Немає завдання такого, щоб сортувати вантаж – російський чи український. Ми – просто торговий пароплав, українські моряки, які просто на роботі», – каже другий механік судна Volgo-Balt 214 Станіслав Шевчук.

«На кону – великі гроші, мова йде про сотні мільйонів доларів. Плюс до всього Росія легалізацією походження цього вугілля фактично прикриває своїх турецьких партнерів, і турецькі партнери на офіційному рівні завжди знизують плечима, вибачте, ось же у нас написано, що це російське вугілля», – каже заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука.

За даними українського МінТОТ, за рік Росія вивозить з окупованої частини Донбасу до 3 мільйонів тонн вугілля на суму 280 мільйонів доларів. До того ж, не виключено, що це змішане вугілля у Росії купують і українські контрагенти, припускає Георгій Тука.

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