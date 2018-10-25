Клімкін: Росія продає вугілля з Донбасі до Туреччини та, можливо, Польщі

Росія продає вугілля з непідконтрольної українській владі частини Донбасу до Туреччини та, можливо, Польщі, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Львові.

За словами очільника МЗС, Росія змішує українське вугілля з російським, щоб його не можна було ідентифікувати.

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«Потім вугілля йде до Туреччини. Зараз теж йде розслідування, і до речі, у нас є обґрунтовані підозри, що саме таке вугілля йшло до Польщі. Я позавчора про це теж з паном [міністром закордонних справ Польщі Яцеком] Чапутовичем говорив», – сказав Клімкін.

Москва наразі не коментувала заяву українського міністра.

На підконтрольній підтримуваним Росією бойовикам території Донбасу розташовані 94 шахти.