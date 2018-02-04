«Чорний список» Мінфіну США: бойовики нон-ґрата

«Чорний список» з кількох сотень російських бізнесменів і політиків, яким відтепер обмежена зовнішньоекономічна діяльність і заборонений в’їзд в США, наприкінці січня поповнився й десятком членів угруповань «ЛНР» і «ДНР». «Донбас.Реалії» розбирались, хто ці люди, чи страшні їм санкції і який бізнес на Заході мають бойовики.

Дев’ять так званих «міністрів» «ЛНР» і «ДНР» і один «заступник міністра», а також колишній луганський чиновник та його родич. Ці люди днями несподівано поповнили список санкцій Міністерства фінансів США. Серед них:

«Міністр доходів і зборів «ДНР» Олександр Тимофєєв;

заступник «міністра інформації «ДНР» Ігор Антипов;

«міністр палива та енергетики «ДНР» Олексій Грановський;

глава «МЗС ДНР» Наталія Ніконорова;

«міністр фінансів «ДНР» Катерина Матюшенко;

«міністр держбезпеки «ДНР» Володимир Павленко;

«в.о. міністра юстиції «ДНР» Олена Радомська;

«міністр палива «ЛНР» Павло Мальгін;

«міністр економіки «ЛНР» Олена Костенко;

«міністр праці «ЛНР» Світлана Малахова;

колишній «міністр палива та енергетики «ЛНР» Олександр Мельничук;

бізнесмен Сергій Мельничук.

Ватажки бойовиків і представники силових структур донбаських угруповань були у «чорному списку» і раніше. Нині ж до так званої «кремлівської доповіді» потрапили ті, хто відповідає за фінанси та стратегічні для угруповань «ЛНР» і «ДНР» ресурси – паливо і енергетику.

«Ташкент» на Донбасі

Найскандальніший фігурант зі списку так званий «міністр доходів і зборів ДНР» Олександр Тимофєєв на прізвисько «Ташкент».

«Ми торгуємо не тільки з Китаєм. На сьогоднішній день я можу назвати, які країни: це Італія, Іспанія і Франція», – хвалився бойовик в інтерв’ю сепаратистському медіа.

(«Ташкент» розповідає про торгові зв'язки з країнами Європи. Відео каналу, підконтрольного бойовикам)

«Ташкента» вважають одним із сірих кардиналів угруповання «ДНР» і грозою місцевого бізнесу. Восени минулого року на Тимофєєва, нібито, вчинили замах, але той залишився цілий і неушкоджений. Тепер він – персона нон-ґрата на Заході.

Чим же загрожують чиновникам і бізнесменам окупованого Донбасу американські санкції? За словами політолога Костянтина Батозського, це, перш за все, сигнал від США.

Їм послали сигнал – «Ми бачимо. Ми знаємо, як ви ваші гроші заробили»

«Що вони будуть робити, коли вступлять в силу самі санкції? Це означає, що їм послали сигнал – «Ми бачимо. Ми знаємо, як ви ваші гроші заробили. І, скоріше за все, ми бачимо, де вони заховані. І ми знаємо, де вони заховані», – каже Батозський.

Незаконні оборудки бойовиків і Євросоюз

Проте, далеко не всі функціонери проросійських угруповань мають рахунки за кордоном або сподіваються отримати американську візу. Багато з них – лише прикриття для тіньового бізнесу, кажуть експерти.

Однак у новому списку санкцій є абсолютно непублічна, але впливова фігура. Колишній заступник міністра палива і енергетики угруповання «ЛНР» Олександр Мельничук – організатор хитромудрої схеми поставок вугілля з окупованого Донбасу до країн Євросоюзу. Схему розкрили польські журналісти.

Ані наш уряд, ані Європейська комісія не зробили нічого, щоб якось заблокувати торгівлю краденим в Україні вугіллям

«Ані наш уряд – польський уряд, ані Європейська комісія насправді, на жаль, не зробили нічого для того, щоб якось заблокувати торгівлю краденим в Україні вугіллям. Але я сподіваюся, що після рішення Сполучених Штатів щось зміниться в цьому плані», – розповідає журналіст газети Dziennik Gazeta Prawna Міхал Потоцький.

У викривальній статті польської газети йдеться про те, що вугілля з донбаських копанок на непідконтрольній Україні території добувають за ціною 22 долари за тону. Потім, за підробленими документами, везуть до Росії. Власник вантажу і імпортер до Польщі – зареєстрована на екс-чиновника «ЛНР» компанія DonCoalTrade. Далі вугілля перевозять морем і через інші країни постачають до Польщі – вже за ціною 140 доларів за тону.

Ми відкрили, що DonCoalTrade – лише одна з багатьох компаній, які постачають в Польщу та інші країни Євросоюзу вугілля з Донбасу

«Ми почали шукати, куди це вугілля надходить далі. Ми знайшли багато інших компаній, які належать пану Мельничуку, який колись був заступником міністра енергетики так званої «Луганської народної республіки». І насправді ми відкрили, що цей DonCoalTrade з міста Катовіце в Польщі – це лише одна з дуже багатьох компаній, які постачають в Польщу та інші країни Євросоюзу вугілля з Донбасу», – каже польський журналіст Міхал Потоцький.

Факт поставок 11 тисяч тон вугілля з окупованого Донбасу за фіктивними російськими документами визнали навіть у Міністерстві енергетики Польщі. В результаті компанія Мельничука DonCoalTrade з офісом в польському місті Катовіце також потрапила під американські санкції. Цю незаконну бізнес-схему вдалося викрити. Але, схоже, що самі фігуранти «чорного списку» не особливо бояться наслідків:

«Мені байдуже, які санкції щодо мене застосував уряд США», – «міністр ПЕК «ЛНР» Павло Мальгін.

«Після включення до списку санкцій – відчуваю себе великою людиною!» – «міністр промисловості «ДНР» Олексій Грановський.

«Я вас благаю, я рада, що поповнила список цих дійсно гідних людей, які заслуговують на повагу», – «міністр економіки ЛНР» Олена Костенко.

«Вони не розуміють, де опинилися. Вони працюють на роботі, вони слухаються своїх кураторів. Їм сказали пишатися близькістю до великих людей, вони по тексту – пишаються близькістю до великих людей! Я думаю, що масштаб скоєного вони все-таки не розуміють. Тих, хто розуміє, не назначають міністрами сепаратистів – їх садять на підвал», – резюмує політолог Костянтин Батозський.

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