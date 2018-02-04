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05 Лютий 2018, Київ 03:51
Політика

«Чорний список» Мінфіну США: бойовики нон-ґрата

Ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко та так званий «міністр доходів і зборів ДНР» Олександр Тимофєєв (зліва направо)

«Чорний список» з кількох сотень російських бізнесменів і політиків, яким відтепер обмежена зовнішньоекономічна діяльність і заборонений в’їзд в США, наприкінці січня поповнився й десятком членів угруповань «ЛНР» і «ДНР». «Донбас.Реалії» розбирались, хто ці люди, чи страшні їм санкції і який бізнес на Заході мають бойовики.

Дев’ять так званих «міністрів» «ЛНР» і «ДНР» і один «заступник міністра», а також колишній луганський чиновник та його родич. Ці люди днями несподівано поповнили список санкцій Міністерства фінансів США. Серед них:

  • «Міністр доходів і зборів «ДНР» Олександр Тимофєєв;
  • заступник «міністра інформації «ДНР» Ігор Антипов;
  • «міністр палива та енергетики «ДНР» Олексій Грановський;
  • глава «МЗС ДНР» Наталія Ніконорова;
  • «міністр фінансів «ДНР» Катерина Матюшенко;
  • «міністр держбезпеки «ДНР» Володимир Павленко;
  • «в.о. міністра юстиції «ДНР» Олена Радомська;
  • «міністр палива «ЛНР» Павло Мальгін;
  • «міністр економіки «ЛНР» Олена Костенко;
  • «міністр праці «ЛНР» Світлана Малахова;
  • колишній «міністр палива та енергетики «ЛНР» Олександр Мельничук;
  • бізнесмен Сергій Мельничук.

Ватажки бойовиків і представники силових структур донбаських угруповань були у «чорному списку» і раніше. Нині ж до так званої «кремлівської доповіді» потрапили ті, хто відповідає за фінанси та стратегічні для угруповань «ЛНР» і «ДНР» ресурси – паливо і енергетику.

«Ташкент» на Донбасі

Найскандальніший фігурант зі списку так званий «міністр доходів і зборів ДНР» Олександр Тимофєєв на прізвисько «Ташкент».

«Ми торгуємо не тільки з Китаєм. На сьогоднішній день я можу назвати, які країни: це Італія, Іспанія і Франція», – хвалився бойовик в інтерв’ю сепаратистському медіа.

(«Ташкент» розповідає про торгові зв'язки з країнами Європи. Відео каналу, підконтрольного бойовикам)

«Ташкента» вважають одним із сірих кардиналів угруповання «ДНР» і грозою місцевого бізнесу. Восени минулого року на Тимофєєва, нібито, вчинили замах, але той залишився цілий і неушкоджений. Тепер він – персона нон-ґрата на Заході.

Чим же загрожують чиновникам і бізнесменам окупованого Донбасу американські санкції? За словами політолога Костянтина Батозського, це, перш за все, сигнал від США.

Їм послали сигнал – «Ми бачимо. Ми знаємо, як ви ваші гроші заробили»
Костянтин Батозський

«Що вони будуть робити, коли вступлять в силу самі санкції? Це означає, що їм послали сигнал – «Ми бачимо. Ми знаємо, як ви ваші гроші заробили. І, скоріше за все, ми бачимо, де вони заховані. І ми знаємо, де вони заховані», – каже Батозський.

Незаконні оборудки бойовиків і Євросоюз

Проте, далеко не всі функціонери проросійських угруповань мають рахунки за кордоном або сподіваються отримати американську візу. Багато з них – лише прикриття для тіньового бізнесу, кажуть експерти.

Схеми поставок вугілля з окупованого Донбасу до країн Євросоюзу
Схеми поставок вугілля з окупованого Донбасу до країн Євросоюзу

Однак у новому списку санкцій є абсолютно непублічна, але впливова фігура. Колишній заступник міністра палива і енергетики угруповання «ЛНР» Олександр Мельничук – організатор хитромудрої схеми поставок вугілля з окупованого Донбасу до країн Євросоюзу. Схему розкрили польські журналісти.

Ані наш уряд, ані Європейська комісія не зробили нічого, щоб якось заблокувати торгівлю краденим в Україні вугіллям
Міхал Потоцький

«Ані наш уряд – польський уряд, ані Європейська комісія насправді, на жаль, не зробили нічого для того, щоб якось заблокувати торгівлю краденим в Україні вугіллям. Але я сподіваюся, що після рішення Сполучених Штатів щось зміниться в цьому плані», – розповідає журналіст газети Dziennik Gazeta Prawna Міхал Потоцький.

У викривальній статті польської газети йдеться про те, що вугілля з донбаських копанок на непідконтрольній Україні території добувають за ціною 22 долари за тону. Потім, за підробленими документами, везуть до Росії. Власник вантажу і імпортер до Польщі – зареєстрована на екс-чиновника «ЛНР» компанія DonCoalTrade. Далі вугілля перевозять морем і через інші країни постачають до Польщі – вже за ціною 140 доларів за тону.

Розслідування польської газети Dziennik Gazeta Prawna про незаконні поставки вугілля з окупованої частини Донбасу
Розслідування польської газети Dziennik Gazeta Prawna про незаконні поставки вугілля з окупованої частини Донбасу
Ми відкрили, що DonCoalTrade – лише одна з багатьох компаній, які постачають в Польщу та інші країни Євросоюзу вугілля з Донбасу
Міхал Потоцький

«Ми почали шукати, куди це вугілля надходить далі. Ми знайшли багато інших компаній, які належать пану Мельничуку, який колись був заступником міністра енергетики так званої «Луганської народної республіки». І насправді ми відкрили, що цей DonCoalTrade з міста Катовіце в Польщі – це лише одна з дуже багатьох компаній, які постачають в Польщу та інші країни Євросоюзу вугілля з Донбасу», – каже польський журналіст Міхал Потоцький.

Факт поставок 11 тисяч тон вугілля з окупованого Донбасу за фіктивними російськими документами визнали навіть у Міністерстві енергетики Польщі. В результаті компанія Мельничука DonCoalTrade з офісом в польському місті Катовіце також потрапила під американські санкції. Цю незаконну бізнес-схему вдалося викрити. Але, схоже, що самі фігуранти «чорного списку» не особливо бояться наслідків:

«Мені байдуже, які санкції щодо мене застосував уряд США», – «міністр ПЕК «ЛНР» Павло Мальгін.

Так звана «міністр економіки ЛНР» Олена Костенко
Так звана «міністр економіки ЛНР» Олена Костенко

«Після включення до списку санкцій – відчуваю себе великою людиною!» – «міністр промисловості «ДНР» Олексій Грановський.

«Я вас благаю, я рада, що поповнила список цих дійсно гідних людей, які заслуговують на повагу», – «міністр економіки ЛНР» Олена Костенко.

«Вони не розуміють, де опинилися. Вони працюють на роботі, вони слухаються своїх кураторів. Їм сказали пишатися близькістю до великих людей, вони по тексту – пишаються близькістю до великих людей! Я думаю, що масштаб скоєного вони все-таки не розуміють. Тих, хто розуміє, не назначають міністрами сепаратистів – їх садять на підвал», – резюмує політолог Костянтин Батозський.

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