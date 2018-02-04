Піонтковський: Конгрес наполягатиме на оприлюдненню закритої частини «Кремлівського списку»

Конгрес США наполягатиме, щоб закриту частину так званого «Кремлівського списку» оприлюднили. Таку думку в ефірі програми «Завтра» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна») висловив російський політичний експерт, один з авторів меморандуму про критерії відбору до так званого «Кремлівського списку» Андрій Піонтковський.

«Засекречену частину завдяки відчайдушним зусиллям двох «симпатизантів» Путіна в американському керівництві, а це, на жаль, президент США і Держсекретар, ми, звісно, побачимо. Пішли вони на це через три дні після сенсаційного візиту у Вашингтон трьох «воєнних злочинців», керівників російських спецслужб, які запевняли, що «у нас спільний ворог ісламський тероризм». Втім це може лише затримати публікацію закритої частини списку. Рано чи пізно, а я думаю, що рано, Конгрес США буде наполягати на його оприлюдненню», – прогнозує Піонтковський.

Міністерство фінансів США 30 січня видало очікуваний документ із потенційними об’єктами можливих майбутніх санкцій США проти росіян, які мають тісні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним. Цей список раніше назвали у пресі «Кремлівським звітом». Він, зокрема, включає 114 високопосадовців Росії та 96 «олігархів» у відкритій частині звіту і ще не відому кількість у засекреченій. Крім того, в засекреченій частині – також список російських державних і частково державних підприємств. Звіт був представлений Конгресові США, як того вимагає закон «Про протидію супротивникам Америки з допомогою санкцій» (CAATSA).

У Державному департаменті США заявили, що нові санкції проти Росії буде запроваджено тоді, коли це буде доцільно.

Тим часом екс-радник президента Путіна, нині співробітник Інституту Катона (США) Андрій Ілларіонов в інтерв’ю Радіо Свобода відкриту частину «Кремлівської доповіді» назвав «дуже цінним подарунком Володимиру Путіну, який одразу отримав можливість виставити американську владу русофобською».