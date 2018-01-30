Медведєв про «кремлівський звіт»: значення цього списку – «зеро»

Значення «кремлівського звіту» для Росії є «нульовим», заявив прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.

«Я б сказав, що значення цього списку – «зеро». Воно прямує до нуля, тому що якби ми уявили зворотну ситуацію, коли ми підготували список, в який би внесли адміністрацію президента Дональда Трампа повністю, Палату представників, Сенат, Верховний суд, офіс генерального прокурора, то що станеться після цього в Америці? Нічого. Те ж саме відбудеться і в нашій країні. Тобто нічого не відбудеться», – сказав Медведєв.

Водночас, за його словами, якщо Вашингтон запровадить нові санкції щодо Москви, з боку Росії буде «адекватна реакція».

Медведєв додав, що публікація «кремлівського звіту» «отруює» відносини між США і Росією.

Міністерство фінансів США 30 січня видало документ із потенційними об’єктами можливих майбутніх санкцій США проти росіян, які мають тісні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним. Цей список раніше назвали у пресі «кремлівським звітом». Туди зараховані 114 високопосадовців Росії та 96 «олігархів» у відкритій частині звіту і ще невідома кількість у засекреченій.

У звіт внесли керівництво адміністрації президента Росії, зокрема голову адміністрації Антона Вайно, його заступника Олексія Громова, речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова, прем’єр-міністра Дмитра Медведєва, міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Серед фігурантів «списку олігархів» є російські бізнесмени Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, засновник «Лабораторії Касперського» Євген Касперський, Петро Авен і Володимир Потанін, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко та Олег Тиньков.

Цей список не означає запровадження ніяких санкцій чи обмежень щодо цих осіб, за винятком тих, стосовно кого обмеження були введені раніше.