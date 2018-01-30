Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
31 Січень 2018, Київ 00:39
Новини | Міжнародні

Медведєв про «кремлівський звіт»: значення цього списку – «зеро»

Дмитро Медведєв

Значення «кремлівського звіту» для Росії є «нульовим», заявив прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.

«Я б сказав, що значення цього списку – «зеро». Воно прямує до нуля, тому що якби ми уявили зворотну ситуацію, коли ми підготували список, в який би внесли адміністрацію президента Дональда Трампа повністю, Палату представників, Сенат, Верховний суд, офіс генерального прокурора, то що станеться після цього в Америці? Нічого. Те ж саме відбудеться і в нашій країні. Тобто нічого не відбудеться», – сказав Медведєв.

Водночас, за його словами, якщо Вашингтон запровадить нові санкції щодо Москви, з боку Росії буде «адекватна реакція».

Медведєв додав, що публікація «кремлівського звіту» «отруює» відносини між США і Росією.

Міністерство фінансів США 30 січня видало документ із потенційними об’єктами можливих майбутніх санкцій США проти росіян, які мають тісні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним. Цей список раніше назвали у пресі «кремлівським звітом». Туди зараховані 114 високопосадовців Росії та 96 «олігархів» у відкритій частині звіту і ще невідома кількість у засекреченій.

У звіт внесли керівництво адміністрації президента Росії, зокрема голову адміністрації Антона Вайно, його заступника Олексія Громова, речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова, прем’єр-міністра Дмитра Медведєва, міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Серед фігурантів «списку олігархів» є російські бізнесмени Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, засновник «Лабораторії Касперського» Євген Касперський, Петро Авен і Володимир Потанін, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко та Олег Тиньков.

Цей список не означає запровадження ніяких санкцій чи обмежень щодо цих осіб, за винятком тих, стосовно кого обмеження були введені раніше.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG