Нові санкції США проти Росії можуть бути пов’язані з «неросійськими суб’єктами» – Держдепартамент

У Державному департаменті США заявили, що якщо нові санкції США будуть запроваджені через ймовірне втручання Москви у вибори в США і анексію українського Криму, то «вони будуть в основному стосуватися неросійських суб’єктів, які несуть відповідальність за великі операції з оборонним сектором і розвідкою Росії». Про це 29 січня заявила речниця Держдепартаменту США Гедер Науерт.

За її словами, Держдепартамент в понеділок поінформував Конгрес про результати дій санкцій проти Росії і що їх реалізація (відповідно до закону «Про протидію противникам Америки з допомогою санкцій (CAATSA) – ред.) «стримує російські продажі в сфері оборони». При цьому, кілька країн відмовилися від закупівель зброї у Росії «на кілька мільярдів доларів», додала вона.

«З цієї точки зору, якщо закон працює, санкції щодо конкретних осіб не будуть потрібні, оскільки законодавство фактично служить стримуючим фактором», – сказала Науерт.

Вона додала, що США застосовують санкції проти Москви, щоб чинити «тиск на Росію для вирішення наших проблем, пов’язаних з її агресією в Україні, втручанням у внутрішні справи інших країн та порушення прав людини».

Науерт не стала оголошувати про якісь нові обмеження в рамках закону CAATSA, так само і Міністерство фінансів США не повідомило наразі жодного рішення про очікуваний так званий «Кремлівський звіт» російських олігархів, яких влада США вважає близькими до президента Володимира Путіна і які могли підпадати під санкції.

Раніше, 29 січня, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва вважає, очікуваний «Кремлівський звіт» є спробою США вплинути на вибори президента Росії, заплановані на 18 березня.

Сенатор-демократ Бен Кардін тим часом повідомив, що Адміністрація Трампа провела для Конгресу засекречений брифінг з питань запровадження санкцій проти Росії.