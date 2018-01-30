Міністр фінансів США пообіцяв нові санкції проти Росії, але дещо пізніше – журналісти

Міністр фінансів США Стівен Мнучин пообіцяв, що нові санкції проти Росії за результатами публікації так званої «Кремлівської доповіді» обов’язково будуть, але дещо пізніше. Як повідомили журналісти, про це він говорив, виступаючи в комітеті з фінансових питань Сенату.

«Мнучин заявив, що вчорашній останній термін стосувався звіту про санкції, але не нових санкцій. «Санкції, що випливають із цього звіту, будуть», – повідомляє Алан Раппепорт із The New York Times слова міністра.

«Мнучин не обіцяв нових санкцій щодо Росії протягом місяця», – додав журналіст.

Вашингтонський репортер телемережі CNBC Кайла Тауше, зі свого боку, повідомила, що міністр Мнучин відкинув різку критику Мінфіну з боку сенаторів за те, що «Кремлівський список» мільярдерів оприлюднили без нових санкцій.

«Я так розумію, що ви не читали секретної версії», – сказав Мнучин (сенаторові) Менендезу. – Санкції, що випливають із цього звіту, БУДУТЬ», – передає журналіст слова міністра.

Вона теж підтвердила, що голова Мінфіну обіцяв запровадити ці санкції пізніше. «Міністр Мнучин про нові санкції щодо Росії: «протягом наступних кількох місяців… може, й місяця», – написала кореспондент.

Напередодні Міністерство фінансів США оприлюднило очікуваний документ із потенційними об’єктами можливих майбутніх санкцій США проти росіян, які мають тісні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним. Цей список раніше назвали у пресі «Кремлівською доповіддю». Він, зокрема, містить імена 114 високопосадовців Росії та 96 «олігархів» у відкритій частині звіту і ще не відому кількість у засекреченій.

Крім того, в засекреченій частині – також список російських державних і частково державних підприємств. Припускають, що в цій частині, крім імен і назв, можуть бути й інші деталі про цих осіб і компанії і про подальші плани Вашингтона щодо них.

Звіт був представлений Конгресові США, як того вимагає закон «Про протидію супротивникам Америки з допомогою санкцій» (CAATSA). Він був опублікований невдовзі після півночі за Вашингтоном 30 січня, з невеликим запізненням по тому, як у кінці дня 29 січня збіг формальний останній термін його публікації.

При цьому було наголошено, що цей список не означає запровадження ніяких санкцій чи обмежень щодо цих осіб, за винятком тих, щодо кого обмеження були введені раніше.