Як Путін відповість Америці на «кремлівську доповідь»? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Луценко хоче дозволити українцям пістолети. США підготували «чорний список» друзів Путіна, що відповість на це Кремль? Депутати мають намір скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко, колишній перший заступник міністра внутрішніх справ, генерал-полковник міліції Михайло Корнієнко, голова наглядової ради «Української асоціації власників зброї» Георгій Учайкін; російський політолог Дмитро Орєшкін, експерт з міжнародних відносин Вадим Хомаха; народний депутат (фракція БПП), член парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Валерій Карпунцов, головний експерт антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Лємєнов.