Щомісяця до 500 тисяч тонн вугілля потрапляють в Росію з території ОРДЛО – власники шахт

Щомісяця до 500 тисяч тонн вугілля потрапляють в Росію з території непідконтрольних українському уряду районів Донбасу, повідомили проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії українські власники захоплених шахт.

«Ми моніторимо і залізничну інформацію, і митну статистику. І судячи з даних, які ми бачимо, щомісяця близько 400-500 тисяч тонн вугілля з тимчасово окупованої території перетинають кордон з Російською Федерацією», – розповів журналістам проекту Донбас.Реалії керівник офісу глави «ДТЕК ЕНЕРГО» Денис Діденко.

Починаючи з минулого року, керування шахтами і заводами на непідконтрольній території взяла фірма-посередник з південноосетинською реєстрацією – «Внешторгсервис».

Монополістом на постачання і продаж продукції з окупованих районів Донецької та Луганської областей стала фірма «Газ-альянс» українського бізнесмена Сергія Курченка, який за даними українських спецслужб, переховується в Росії. Навесні цього року Міністерство економіки Росії заборонило іншим трейдерам контактувати з угрупованнями «ЛНР» і «ДНР», йдеться в розслідуванні телевізійного проекту Донбас.Реалії.

«Внешторгсервис», як і структури Курченка, – у «чорному списку» Міністерства фінансів США. Щоправда, в українському списку санкційних підприємств цей єдиний монополіст, що заробляє на українських підприємствах на окупованому Донбасі, не вказаний, зазначають автори розслідування.

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