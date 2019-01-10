Українців із затонулого судна виписали з лікарні – посол

Українських моряків з затонулого в Чорному морі корабля виписали з клініки турецького міста Самсун. Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Вранці вони зустрілися з губернатором Самсуна – ще раз висловлюємо вдячність Осману Каймаку та турецькій стороні за надану високопрофесійну допомогу та щиру турботу», – зазначив дипломат.

Сибіга додав, що найближчим часом моряки повернуться на батьківщину.

8 січня підняли на поверхню тіла трьох загиблих громадян України.

7 січня вантажний корабель Volgo Balt 214 під прапором Панами йшов із російського порту. Він подав сигнал лиха за 148 кілометрів від берега турецької провінції Самсун.

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За повідомленнями турецьких засобів інформації, загинули шість членів команди. Як інформував посол України в Туреччині Андрій Сибіга, сімох українців врятували, четверо загинули.