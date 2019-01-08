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08 Січень 2019, Київ 14:33
Новини | Події

Знайшли тіло одного з українців, загиблих внаслідок аварії судна – посол

Вантажне судно Volgo Balt 214 під прапором Панами. 6 квітня 2018

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Берегова охорона Туреччини в ході пошукових робіт підняла на поверхню тіло одного з громадян України, які загинули внаслідок аварії судна Volgo-Balt 214, повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

За його словами, пошукові роботи тривають. 8 січня потерпілих українців у лікарні відвідав губернатор провінції Самсун Осман Каймак.

Імена загиблих українців Сибіга не називає. Раніше він повідомив імена тих громадян України, яких вдалося врятувати.

Також турецькі засоби інформації повідомляли про ще двох загиблих членів команди. Найімовірніше, йдеться про двох громадян Азербайджану.

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7 січня вантажний корабель під прапором Панами йшов із російського порту. Він подав сигнал лиха за 148 кілометрів від берега турецької провінції Самсун.

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