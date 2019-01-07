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08 Січень 2019, Київ 01:03
Новини | Події

Посол України в Туреччині розповів про стан потерпілих моряків

Андрій Сибіга

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Посол України в Туреччині Андрій Сибіга розповів про стан здоров’я українських моряків, членів команди вантажного судна, які потерпіли при аварії цього судна в Чорному морі біля берегів провінції Самсун на півночі Туреччини. Як написав він у твітері, «консул разом із представниками української громади відвідав у лікарнях Самсуна всіх потерпілих моряків – стан задовільний, тримаються бадьоро, допомога надається».

«Вдячний турецьким рятувальникам – моряків врятовано після 5 годин перебування у крижаній воді – справжнє диво. Близькі на зв’язку», – додав посол.

Він також оприлюднив імена семи врятованих моряків, які перебувають у лікарні міста Самсуна, а також телефон українського консула, який уже працює в цьому місті для допомоги потерпілим.

Іще четверо громадян України зі складу команди судна загинули. Їхніх імен на цей час не називають.

Також турецькі засоби інформації повідомляли про ще двох загиблих членів команди. Найімовірніше, йдеться про двох громадян Азербайджану.

Відео рятувальної операції на місці аварії судна, в якій загинули українці
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Відео рятувальної операції на місці аварії судна, в якій загинули українці

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У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб звернули увагу, що вантажне судно Volgo-Balt 214 під прапором Панами, яке вранці 7 січня зазнало аварії і затонуло біля берегів Туреччини, перевозило вугілля з порту Азов у Росії до порту Самсун у Туреччині. «Цей російський порт у Ростовській області часто використовується для незаконного вивезення вугілля з частини окупованого Донбасу до портів Туреччини та інших країн», – заявило міністерство у фейсбуці.

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