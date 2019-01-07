Четверо українців загинули в аварії корабля біля берегів Туреччини – посол

Четверо українців загинули в аварії корабля біля берегів турецької провінції Самсун, повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга на своїй сторінці у Twitter.

«Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно. З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України. Береговою охороною були оперативно вжиті належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати чотирьох наших співвітчизників», – написав посол.

Він додав, що сімох членів екіпажу доправили до різних лікарень міста Самсун. Моряків відвідав губернатор провінції, вони перебувають «під належним наглядом». Український консул виїхав до Самсуна.

7 січня вантажний корабель під прапором Панами йшов із російського порту. Він подав сигнал лиха за 148 кілометрів від берега турецької провінції Самсун.