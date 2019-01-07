Відео рятувальної операції на місці аварії судна, в якій загинули українці

Четверо українців загинули в аварії корабля біля берегів турецької провінції Самсун, повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга на своїй сторінці у Twitter. «Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно. З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України. Береговою охороною були оперативно вжиті належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати чотирьох наших співвітчизників», – написав посол. Він додав, що сімох членів екіпажу доправили до різних лікарень міста Самсун. Моряків відвідав губернатор провінції, вони перебувають «під належним наглядом». Український консул виїхав до Самсуна. (Відео Reuters)