У МТОТ повідомили, що могло перевозити затонуле в Чорному морі судно з українцями

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомили, що могло перевозити судно, яке зазнало аварії в Чорному морі, внаслідок якої загинули члени команди, громадяни України.

«Вантажне судно Volgo-Balt 214 під прапором Панами, що сьогодні зазнало аварії та затонуло біля берегів Туреччини, перевозило вугілля з порту Азов (Російська Федерація) до порту Самсун (Туреччина). Цей російський порт у Ростовській області часто використовується для незаконного вивезення вугілля з частини окупованого Донбасу до портів Туреччини та інших країн», – заявило міністерство у фейсбуці.

У міністерстві також звернули увагу на зміни в реєстрації судна: «До літа 2017 року судно ходило під російським прапором, змінивши його на 2 місяці на прапор держави Сент-Кіттс і Невіс, а в подальшому з серпня 2017 року – на прапор Панами».

Уранці 7 січня в Чорному морі, біля берегів провінції Самсун на півночі Туреччини, через погодні умови затонуло вантажне судно під прапором Панами з 13 членами команди на борту, з яких, за повідомленнями, 11 були громадянами України і двоє Азербайджану. За повідомленнями турецьких засобів інформації, загинули шість членів команди. Як інформував посол України в Туреччині Андрій Сибіга, сімох українців врятували, четверо загинули. В Міністерстві закордонних справ Азербайджану, зі свого боку, повідомили про загибель одного свого громадянина і про те, що пошуки другого ще тривали.

В Україні вже давно скаржаться, що Росія незаконно викрадає з окупованої території Донбасу вугілля, яке, змішуючи зі своїм для ускладнення ідентифікації і видаючи за своє власне, продає на світових ринках – у першу чергу саме до Туреччини. У Росії урядовці визнавали цей факт, додаючи, що виручені з такого продажу кошти йдуть на підтримку сепаратистів на Донбасі. Власники шахт на окупованій території – у першу чергу енергохолдинг ДТЕК, підконтрольний українському підприємцеві Рінатові Ахметову, – попереджали про незаконність можливого експорту викраденого на цих шахтах вугілля і про свої судові дії щодо винних у незаконній купівлі цього вугілля, але наразі про такі процеси не повідомляли.