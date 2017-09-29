Росія підтвердила підтримку українських сепаратистів грішми з продажу донбаського вугілля – Bloomberg

Заступник міністра економіки Росії Сергій Назаров підтвердив, що Росія підтримує сепаратистів на частині українського Донбасу грішми від продажу на міжнародних ринках вугілля з окупованої частини Донбасу в обхід запровадженої Києвом блокади, повідомило агентство «Блумберґ».

За словами Назарова, які наводить агентство, сепаратисти станом на серпень перевозили через кордон до Росії майже по 1 мільйону тонн вугілля на місяць. Росія реекспортує це вугілля до третіх країн через свої морські порти, підтримуючи отриманими коштами 4 мільйони мешканців окупованих територій, сказав Назаров в інтерв’ю, підтвердивши звинувачення України, що Москва розвиває торговельні зв’язки на користь сепаратистів.

Завдяки цим коштам сепаратисти «вирішують тепер усі свої проблеми з соціальною інфраструктурою, бюджетом і пенсіями», сказав Назаров, який, як нагадує Bloomberg, у червні був внесений до санкційних списків Міністерства фінансів США з формулюванням про те, що він керує «проектами в галузях транспорту, торгівлі, енергетики, в податковому і фінансовому секторі» проросійських сепаратистів на частині сходу України.

Назаров, який свого часу очолював вугільну компанію, а нині головує в російській комісії з «гуманітарної допомоги» угрупованням «ДНР» і «ЛНР», додав, що сепаратисти, які свого часу виживали тільки за рахунок Москви, нині отримують від продажу вугілля і збору місцевих податків достатньо, щоб щомісяця виплачувати зі свого бюджету мешканцям регіону по 5 мільярдів рублів (86 мільйонів доларів), додає «Блумберґ».

Російський урядовець відмовився назвати країни, які отримують вугілля від сепаратистів із Донбасу, чи загальний обсяг доходів від продажу цього вугілля. За даними агентства, тепловий антрацит, залежно від якості, продається за суми від 100 до 160 доларів за тонну.

Назаров додав, що сама Росія не має потреби використовувати вугілля від сепаратистів. Агентство при цьому нагадує, що в серпні заступник міністра енергетики Росії Анатолій Яновський заявляв, що Росія є транзитною країною для більшої частки вугілля сепаратистів, але також використовує частину його на своїй електростанції в Ростовській області.

Також, за словами Назарова, якби Росія вирішила анексувати захоплені сепаратистами території так само, як раніше Крим, це стало б для неї «важким тягарем» із економічного погляду, але точних цифр навіть не розраховували, бо, як сказав посадовець, такого рішення не очікують.

Bloomberg згадує і сказані ще у квітні слова трьох окремих осіб, наближених до керівництва Росії, про те, що російський президент Володимир Путін не має планів формально визнавати захоплені сепаратистами території, але здійснює заходи, що мають на меті поступово інтегрувати ці території з Росією.

У середині липня міністр енергетики України Ігор Насалик заявляв, що його міністерство звернулося до посольств восьми країн, до яких, як припускають, могло б продаватися вугілля з непідконтрольної Києву частини Донецької та Луганської областей. Як сказав він тоді, найбільш проблематичною такою точкою була Туреччина, і українське посольство в цій країні веде роботу з тим, щоб припинити таку практику.

Наразі всі шахти, на яких видобувають антрацит, на окупованій частині Донбасу, в тому числі ті, що раніше працювали у правовому полі України і постачали антрацит на вільну територію країни, повністю захоплені сепаратистами. За повідомленнями, фактично ці підприємства перейшли під російський контроль.

Власники шахт – у першу чергу енергохолдинг ДТЕК, підконтрольний українському підприємцеві Рінатові Ахметову, – попереджали про незаконність можливого експорту викраденого на цих шахтах вугілля і про свої судові дії щодо винних у незаконній купівлі цього вугілля. Зокрема, в ДТЕК говорили про спроби продавати викрадене вугілля компанії до Туреччини й Іспанії – враховуючи його нелегальне походження, можливо, зі знижкою у 30–50 відсотків.