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08 Січень 2019, Київ 16:01
Новини | Події

Ще два тіла підняли після аварії судна в Чорному морі – посол

Вантажне судно Volgo Balt 214 під прапором Панами. 6 квітня 2018

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Турецькі рятувальники підняли тіла ще двох загиблих в результаті аварії вантажного судна в Чорному морі. Про це повідомив у Twitter посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Турецькі рятувальники в надзвичайно складних погодних умовах знайшли ще два тіла загиблих – у найближчі години буде проведено процедуру опізнання. Консул на місці в Самсуні працює», – ідеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що турецькі рятувальники підняли тіло одного українця, який загинув в результаті аварії корабля в Чорному морі.

7 січня вантажний корабель під прапором Панами йшов із російського порту. Він подав сигнал лиха за 148 кілометрів від берега турецької провінції Самсун. Посол України Андрій Сибіга розповів про стан українських моряків, яких було врятовано.

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