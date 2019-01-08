Посол у Туреччині розповів, коли українців із затонулого судна випишуть з лікарень

Українців, постраждалих внаслідок аварії судна, випишуть з лікарень вранці 10 січня, заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Лікарі прийняли рішення виписати всю команду вранці в четвер. Після цього вони будуть доставлені до Анкари, документовані та їм буде надано сприяння в поверненні на Батьківщину», – повідомив він.

Раніше постраждалих відвідав губернатор провінції Самсун Осман Каймак.

8 січня підняли на поверхню тіла трьох загиблих громадян України.

7 січня вантажний корабель Volgo Balt 214 під прапором Панами йшов із російського порту. Він подав сигнал лиха за 148 кілометрів від берега турецької провінції Самсун.

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За повідомленнями турецьких засобів інформації, загинули шість членів команди. Як інформував посол України в Туреччині Андрій Сибіга, сімох українців врятували, четверо загинули.