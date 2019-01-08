США ведуть переговори з Туреччиною щодо долі сирійських курдів після виведення військ

Радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джон Болтон зустрівся з представниками турецької влади, щоб отримати гарантії безпеки для курдських ополченців, яких Анкара вважає терористами, повідомляють західні ЗМІ.

Вранці 8 січня Болтон мав двогодинну зустріч зі старшим радником президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрахімом Каліном. Як заявляє речник Ради національної безпеки Ґаррет Маркіс, сторони визначили основні питання для подальшого діалогу.

Очікувалось, що Болтон також зустрінеться з Ердоганом, однак президент Туреччини не зміг бути присутнім на перемовах через кампанію перед місцевими виборами та промову, яку мав зачитати в парламенті.

За кілька годин після завершення візиту Болтона до президентського комплексу в Анкарі Ердоган заявив у промові, що підготовка Туреччини до нового військового наступу проти терористів у Сирії «великою мірою завершена».

Він також розкритикував Болтона за заяви про те, що США стануть на заваді атакам на сирійських курдів. За словами президента, Анкара не піде на поступки в цьому питанні, а «причетні до створення коридору терору» в Сирії «дістануть належне покарання».

Перед своїм візитом Болтон заявляв про намір отримати гарантії, що Туреччина не атакуватиме курдських повстанців у Сирії, яких США підтримують у їхній боротьбі з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

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6 січня Болтон називав безпеку сирійських курдів однією з умов виведення американських військ із північного заходу Сирії, запланованого Трампом.

Дональд Трамп у відеозверненні 19 грудня 2018 року заявив, що війська США в Сирії «виводяться всі, і виводяться вже зараз». Тоді очікували, що війська виведуть за кілька тижнів, приблизно за два місяці. Це рішення викликало різку критику і серед політичних діячів, і серед військових, із якими президент не порадився: через незгоду з ним пішов у відставку міністр оборони США Джим Маттіс. Так само критикували його і союзники США в НАТО, найгучніше Франція і Німеччина.

У відповідь Трамп змінив плани, відступивши від ідеї термінового виведення військ США з Сирії і почавши говорити, що це виведення відбуватиметься поступово. 2 січня він заперечував повідомлення про вже чотиримісячний термін виведення і говорив про те, що війська будуть виведені з Сирії «протягом деякого часу». 3 січня державний секретар США Майк Помпео заявив, що американські військовослужбовці почали залишати Сирію, але терміну виведення теж не назвав.

Дотепер США мали в Сирії близько 2 тисяч своїх військовослужбовців. Вони, зокрема, спільно з загонами сирійських курдів організовували операції проти угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії, недалеко від кордонів із Туреччиною. Анкара ж твердить, що підтримувані США збройні загони сирійських курдів є продовженням збройного сепаратистського угруповання турецьких курдів «Робітнича партія Курдистану», яке воює проти влади Туреччини на південному сході цієї країни і яке Анкара вважає терористичним.