США назвали нові умови виведення військ із Сирії

Сполучені Штати Америки заявили, що оголошене раніше виведення військ із Сирії відбудеться тільки за дотримання певних умов. Як сказав радник із національної безпеки США Джон Болтон, ці умови такі: спершу має бути завдана поразка решткам екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії, а також Туреччина має гарантувати безпеку сирійських курдів.

При цьому, сказав Болтон у перебігу візиту до Ізраїлю, ніяких часових рамок для виведення військ США немає.

«Графік випливає з тих політичних рішень, які ми маємо виконати», – сказав він.

За словами радника, президент США Дональд Трамп хоче, щоб «Ісламська держава» була знищена, а також дав знати, що США не дозволять Туреччині напасти на сирійських курдів, які співпрацювали зі США в боротьбі проти «Ісламської держави».

Джон Болтон додав, що США попросили своїх курдських союзників у Сирії не просити захисту від Туреччини в Росії чи в уряду сирійського президента Башара аль-Асада. «Думаю, вони знають, хто їм друг», – сказав радник про сирійських курдів.

Дональд Трамп у відеозверненні 19 грудня 2018 року заявив, що війська США в Сирії «виводяться всі, і виводяться вже зараз». Тоді очікували, що війська виведуть за кілька тижнів, приблизно за два місяці. Це рішення викликало різку критику і серед політичних діячів, і серед військових, із якими президент не порадився: через незгоду з ним пішов у відставку міністр оборони США Джим Маттіс. Так само критикували його і союзники США в НАТО, найгучніше Франція і Німеччина. У відповідь Трамп змінив плани, відступивши від ідеї термінового виведення військ США з Сирії і почавши говорити, що це виведення відбуватиметься поступово. 2 січня він заперечував повідомлення про вже чотиримісячний термін виведення і говорив про те, що війська будуть виведені з Сирії «протягом деякого часу», якого він не уточнив. 3 січня державний секретар США Майк Помпео заявив, що американські військовослужбовці почали залишати Сирію, але терміну виведення теж не назвав. Нинішня заява Болтона стала першим чітким підтвердженням, що плани вивести війська США з Сирії відкладені.

Дотепер США мали в Сирії близько 2 тисяч своїх військовослужбовців. Вони, зокрема, спільно з загонами сирійських курдів організовували операції проти угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії, недалеко від кордонів із Туреччиною. Анкара ж твердить, що підтримувані США збройні загони сирійських курдів є продовженням збройного сепаратистського угруповання турецьких курдів «Робітнича партія Курдистану», яке воює проти влади Туреччини на південному сході цієї країни і яке Анкара вважає терористичним.