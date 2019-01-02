Президент США повідомив, які має плани щодо виведення військ із Сирії

Президент США Дональд Трамп повідомив, які має плани щодо виведення американських військ із Сирії, що його він анонсував минулого місяця: за словами Трампа, війська США будуть виведені з Сирії «протягом деякого часу». Точних термінів президент США не назвав.

Як сказав Трамп на засіданні кабінету міністрів у Білому домі, частина якого відбулася перед журналістами, він ніколи не обговорював терміну виведення в чотири місяці, про яких повідомляли засоби інформації.

За його словами, він хоче захистити бійців формувань сирійських курдів, які воюють проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» і яких підтримують США.

Останніми днями Трамп відступив від ідеї термінового виведення військ США з Сирії і став говорити, що це виведення відбуватиметься поступово.

За словами американських політиків, президент США хоче домогтися, що Туреччина не нападе на підтримуваних США сирійських курдів після виведення американських військ із Сирії.

Зокрема, як заявляв сенатор-республіканець Ліндзі Ґрем, Дональд Трамп запевняв Анкару, що вона буде мати всередині Сирії власну буферну зону, щоб захистити свої інтереси.

Туреччина твердить, що підтримувані США збройні загони сирійських курдів є продовженням збройного сепаратистського угруповання турецьких курдів «Робітнича партія Курдистану», яке воює проти влади Туреччини на південному сході цієї країни і яке Анкара вважає терористичним

Тим часом у США чільні військові командувачі, які планують наказане Трампом виведення американських військ із Сирії, за повідомленнями, рекомендують дозволити сирійським курдам, які борються проти «Ісламської держави», продовжити використовувати надану США зброю – що, як вважають, розлютить Туреччину.

Нині в Сирії перебуває близько двох тисяч військовослужбовців США. Минулого місяця Трамп, без консультацій зі своїми радниками, з військовими, з конгресменами чи з союзниками США, оголосив про виведення цих військ, що викликало широку критику серед причетних до цього.