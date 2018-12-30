Колишній чільний командувач США в Афганістані застеріг щодо виведення військ

Колишній чільний командувач сил США в Афганістані застеріг щодо можливого масштабного виведення з цієї країни американських військ, яке, за повідомленнями, обмірковують у Білому домі.

Як сказав генерал у відставці Станлі МакКрістал, значне скорочення чисельності військ США в Афганістані зашкодить мирним переговорам афганського уряду і американських посередників із ісламістським рухом «Талібан», похитне довіру Кабула до США і позбавить Вашингтон «найбільшого важеля впливу» в Афганістані.

«Вважаю, що найбільша помилка у плані президента (США Дональда Трампа), про який повідомили, – що саме в той час, коли ми починаємо переговори з «Талібаном», він, по суті, віддає найбільший важіль впливу, який ми маємо. Якщо ми скажемо «Талібанові», що ми повністю виходимо до такої-то дати, … їхнє бажання піти на домовленість різко впаде», – сказав МакКрістал в ефірі передачі “This Week” телеканалу ABC.

За його словами, такий крок також зашкодить відносинам між Вашингтоном і Кабулом у час, коли посадовці США намагаються підштовхнути талібів до мирних переговорів із афганським урядом.

«Звичайно, мене непокоїть питання довіри афганського народу, бо, врешті, саме вона вирішить, хто переможе в Афганістані… І я думаю, що ми, мабуть, похитнули її – ми похитнули віру в нас як у союзників, на яких можна розраховувати», – сказав колишній командувач (2009–2010) Міжнародних сил сприяння безпеці – багатонаціональних військ під проводом НАТО в Афганістані, ветеран Збройних сил США з 34-річним стажем.

Понад тиждень тому засоби інформації у США повідомляли, що президент Дональд Трамп розглядає можливість значного виведення американських військ, які нині перебувають в Афганістані. Нині там цих військ, у допоміжних і навчально-тренувальних ролях, – близько 14 тисяч. Афганські силовики попередили, що таке виведення поставить під загрозу все ще погано навчені і недообладнані урядові війська.

Білий дім не став коментувати ті повідомлення.

Вони з’явилися невдовзі по тому, як Трамп оголосив про виведення всіх військ США з Сирії – той крок викликав різку критику з боку законодавців, і демократів, і республіканців, а також із боку колишніх посадовців США.